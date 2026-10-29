Na Wspólnej, odcinek 4312. Ścigany Greg szantażuje Andrzeja, przypominając o dawnym długu wdzięczności

Policyjna obława na Grega po brutalnym ataku na Weronikę w 4312 odcinku „Na Wspólnej”

Funkcjonariusze policji w 4312 odcinku „Na Wspólnej” nie przerwą poszukiwań Grega, któremu uda się zbiec z mieszkania Weroniki tuż przed pojawieniem się na miejscu Roberta. Kalski doprowadzi prawniczkę na skraj śmierci i Roztocka straciłaby życie, gdyby nie szybka interwencja Tadeusiaka, który dotrze do jej domu jeszcze przed przybyciem Lwa (Przemysław Sadowski) oraz Kacpra (Tomasz Archacki).

Mimo szybkiej pomocy medycznej rokowania Weroniki w 4312 odcinku „Na Wspólnej” nadal będą bardzo niepewne, a hospitalizowana w ciężkim stanie kobieta będzie wymagała operacji mózgu. Taki obrót spraw całkowicie załamie Nalepę, w pełni świadomego realnego ryzyka śmierci ukochanej. Nie podzieli się jednak tymi tragicznymi obawami z przerażonym Kacprem i zacznie zapewniać drżącego o życie matki chłopaka, że cała sytuacja zakończy się szczęśliwie.

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Poszukiwany Kalski poszuka ratunku u wpływowego znajomego w 4312 odcinku „Na Wspólnej”

W rzeczywistości nikt w 4312 odcinku „Na Wspólnej” nie będzie miał pewności co do szczęśliwego finału tej sprawy. Doskonale zrozumie to również Greg, który w obawie przed zatrzymaniem przez policję podejmie decyzję o natychmiastowej ucieczce z Polski. Jako osoba poszukiwana przez organy ścigania nie zdoła jednak samodzielnie opuścić kraju, dlatego w obliczu bezradności postanowi zwrócić się o wsparcie do bardzo konkretnej osoby.

W 4312 odcinku „Na Wspólnej” ścigany Kalski zaaranżuje potajemne spotkanie z Andrzejem, któremu w przeszłości ocalił życie. To właśnie ten kardiochirurg bezbłędnie zdiagnozował u Zakościelnego zawał serca i dzięki błyskawicznej reakcji uratował go przed śmiercią, czym zaskarbił sobie dozgonną wdzięczność jego rodziny. Teraz lekarz dojdzie do wniosku, że nadszedł idealny moment, aby adwokat spłacił swój dług.

Greg zażąda od Andrzeja Zakościelnego pieniędzy na ucieczkę w 4312 odcinku „Na Wspólnej”

Kalski w 4312 odcinku „Na Wspólnej” wprost zażąda od Zakościelnego gotówki oraz zorganizowania ucieczki poza granice kraju. Choć Greg będzie dysponowal w tej rozmowie niezwykle mocnym argumentem, Andrzej stanie przed trudnym dylematem ze względu na policyjny pościg za lekarzem. Udzielenie pomocy poszukiwanemu przestępcy wiązałoby się przecież z poważnymi konsekwencjami prawnymi dla samego adwokata.

Pewne jest, że w 4312 odcinku „Na Wspólnej” Greg będzie wywierał na rozmówcę silną presję, ale czy Andrzej ulegnie tym naciskom, czy jednak stanowczo odmówi współpracy? Drugi scenariusz wydaje się wysoce prawdopodobny, ponieważ zdesperowany Kalski ostatecznie sam pojawi się we własnym domu, aby zabrać paszport oraz gotówkę. Na miejscu wpadnie jednak prosto w zasadzkę czekającego na niego Tadeusiaka, który dokona zatrzymania i definitywnie zakończy ucieczkę lekarza.

Kiedy oglądać 4312 odcinek „Na Wspólnej” w stacji TVN?

Telewizyjną premierę 4312 odcinka serialu „Na Wspólnej” zaplanowano na poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.