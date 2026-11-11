Spis treści
W poprzednim odcinku Marta, Gośka i Sokół brali udział w niebezpiecznej akcji ratunkowej w Ojcowie, gdzie musieli pomagać ofiarom burzy w skrajnie trudnych warunkach pogodowych. Tymczasem w szpitalu dyrektor Wroński zmagał się z problemami finansowymi placówki oraz powrotem Daniela, który publicznie zaatakował zarząd w mediach. Na oddział ratunkowy trafiła starsza kobieta z podejrzeniem zawału, a czujność lekarzy pozwoliła odkryć, że jej sąsiad może mieć nieczyste intencje względem jej majątku. Życie prywatne bohaterów również było pełne emocji, ponieważ Kasia uczestniczyła w rozprawie rozwodowej, a Łukasz postanowił oświadczyć się Asi. Czego teraz się spodziewać?
„Szpital św. Anny” odcinek 187 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku na oddział ratunkowy trafi 63-letni mężczyzna, który zemdlał w domu i przyjechał do szpitala w towarzystwie córki. Pacjent trafi na kardiologię, gdzie doktor Knapik zdiagnozuje u niego guza serca, co będzie wymagało pilnej konsultacji onkologicznej u doktora Bończyka. W międzyczasie ratownicy medyczni odpowiedzą na wezwanie do warsztatu stolarskiego, w którym zasłabnie 42-latek, a Wojtek szybko odkryje przyczynę jego stanu. Tomek zacznie odczuwać coraz większy stres przed zbliżającym się ślubem, podczas gdy Kaśka, Zyta i Kaja zajmą się przygotowywaniem prezentu dla Marty. Wieczorem Wiktor poprosi Kaję o spotkanie, jednak to nagła awaria windy i uwięzienie w niej Kai oraz Wojtka doprowadzi do ich najbardziej szczerej rozmowy tego dnia.
„Szpital św. Anny” odcinek 187 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 187. odcinka serialu „Szpital św. Anny” odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026 r. o godzinie 16:50 na antenie TVN.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to popularny polski serial medyczno-obyczajowy, który opowiada o codziennej pracy personelu krakowskiej placówki medycznej. Akcja skupia się na grupie odważnych kobiet, starających się łączyć trudne obowiązki zawodowe z wyzwaniami życia prywatnego. Widzowie śledzą losy lekarek i ratowniczek, obserwując ich zawodową solidarność, konflikty oraz rodzące się między nimi relacje. Każdy odcinek to nowa historia pacjenta, a jednocześnie kolejny rozdział w życiu bohaterów będących rodzicami, partnerami i przyjaciółmi. Produkcja pokazuje, jak trudne decyzje medyczne przeplatają się z prywatnymi ambicjami bohaterów. W obsadzie serialu znaleźli się:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)
- Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)
- Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
- Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)
- Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)
- Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)
- Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)