W poprzednim odcinku Marta, Gośka i Sokół brali udział w niebezpiecznej akcji ratunkowej w Ojcowie, gdzie musieli pomagać ofiarom burzy w skrajnie trudnych warunkach pogodowych. Tymczasem w szpitalu dyrektor Wroński zmagał się z problemami finansowymi placówki oraz powrotem Daniela, który publicznie zaatakował zarząd w mediach. Na oddział ratunkowy trafiła starsza kobieta z podejrzeniem zawału, a czujność lekarzy pozwoliła odkryć, że jej sąsiad może mieć nieczyste intencje względem jej majątku. Życie prywatne bohaterów również było pełne emocji, ponieważ Kasia uczestniczyła w rozprawie rozwodowej, a Łukasz postanowił oświadczyć się Asi. Czego teraz się spodziewać?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

„Szpital św. Anny” odcinek 187 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku na oddział ratunkowy trafi 63-letni mężczyzna, który zemdlał w domu i przyjechał do szpitala w towarzystwie córki. Pacjent trafi na kardiologię, gdzie doktor Knapik zdiagnozuje u niego guza serca, co będzie wymagało pilnej konsultacji onkologicznej u doktora Bończyka. W międzyczasie ratownicy medyczni odpowiedzą na wezwanie do warsztatu stolarskiego, w którym zasłabnie 42-latek, a Wojtek szybko odkryje przyczynę jego stanu. Tomek zacznie odczuwać coraz większy stres przed zbliżającym się ślubem, podczas gdy Kaśka, Zyta i Kaja zajmą się przygotowywaniem prezentu dla Marty. Wieczorem Wiktor poprosi Kaję o spotkanie, jednak to nagła awaria windy i uwięzienie w niej Kai oraz Wojtka doprowadzi do ich najbardziej szczerej rozmowy tego dnia.

„Szpital św. Anny” odcinek 187 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 187. odcinka serialu „Szpital św. Anny” odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026 r. o godzinie 16:50 na antenie TVN.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to popularny polski serial medyczno-obyczajowy, który opowiada o codziennej pracy personelu krakowskiej placówki medycznej. Akcja skupia się na grupie odważnych kobiet, starających się łączyć trudne obowiązki zawodowe z wyzwaniami życia prywatnego. Widzowie śledzą losy lekarek i ratowniczek, obserwując ich zawodową solidarność, konflikty oraz rodzące się między nimi relacje. Każdy odcinek to nowa historia pacjenta, a jednocześnie kolejny rozdział w życiu bohaterów będących rodzicami, partnerami i przyjaciółmi. Produkcja pokazuje, jak trudne decyzje medyczne przeplatają się z prywatnymi ambicjami bohaterów. W obsadzie serialu znaleźli się:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)

Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)

Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)

Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)

Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)

Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)

Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)