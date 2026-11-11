„Szpital św. Anny”: streszczenie odcinka 187

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-11 6:40

W 187. odcinku serialu „Szpital św. Anny” Kaja i Wojtek zostaną uwięzieni w szpitalnej windzie, co zmusi ich do odbycia wyjątkowo szczerej rozmowy. W tym samym czasie lekarze stoczą walkę o życie pacjenta, u którego badania wykażą obecność guza w sercu. Z kolei Tomek będzie musiał poradzić sobie z narastającym stresem przed zbliżającym się ślubem.

W poprzednim odcinku Marta, Gośka i Sokół brali udział w niebezpiecznej akcji ratunkowej w Ojcowie, gdzie musieli pomagać ofiarom burzy w skrajnie trudnych warunkach pogodowych. Tymczasem w szpitalu dyrektor Wroński zmagał się z problemami finansowymi placówki oraz powrotem Daniela, który publicznie zaatakował zarząd w mediach. Na oddział ratunkowy trafiła starsza kobieta z podejrzeniem zawału, a czujność lekarzy pozwoliła odkryć, że jej sąsiad może mieć nieczyste intencje względem jej majątku. Życie prywatne bohaterów również było pełne emocji, ponieważ Kasia uczestniczyła w rozprawie rozwodowej, a Łukasz postanowił oświadczyć się Asi. Czego teraz się spodziewać?

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„Szpital św. Anny” odcinek 187 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku na oddział ratunkowy trafi 63-letni mężczyzna, który zemdlał w domu i przyjechał do szpitala w towarzystwie córki. Pacjent trafi na kardiologię, gdzie doktor Knapik zdiagnozuje u niego guza serca, co będzie wymagało pilnej konsultacji onkologicznej u doktora Bończyka. W międzyczasie ratownicy medyczni odpowiedzą na wezwanie do warsztatu stolarskiego, w którym zasłabnie 42-latek, a Wojtek szybko odkryje przyczynę jego stanu. Tomek zacznie odczuwać coraz większy stres przed zbliżającym się ślubem, podczas gdy Kaśka, Zyta i Kaja zajmą się przygotowywaniem prezentu dla Marty. Wieczorem Wiktor poprosi Kaję o spotkanie, jednak to nagła awaria windy i uwięzienie w niej Kai oraz Wojtka doprowadzi do ich najbardziej szczerej rozmowy tego dnia.

„Szpital św. Anny” odcinek 187 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 187. odcinka serialu „Szpital św. Anny” odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026 r. o godzinie 16:50 na antenie TVN.

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„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to popularny polski serial medyczno-obyczajowy, który opowiada o codziennej pracy personelu krakowskiej placówki medycznej. Akcja skupia się na grupie odważnych kobiet, starających się łączyć trudne obowiązki zawodowe z wyzwaniami życia prywatnego. Widzowie śledzą losy lekarek i ratowniczek, obserwując ich zawodową solidarność, konflikty oraz rodzące się między nimi relacje. Każdy odcinek to nowa historia pacjenta, a jednocześnie kolejny rozdział w życiu bohaterów będących rodzicami, partnerami i przyjaciółmi. Produkcja pokazuje, jak trudne decyzje medyczne przeplatają się z prywatnymi ambicjami bohaterów. W obsadzie serialu znaleźli się:

  • Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
  • Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)
  • Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
  • Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
  • Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)
  • Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)
  • Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)
  • Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
  • Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
  • Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
  • Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
  • Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)
  • Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)
  • Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)
  • Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)
Kaja i Wojtek siedzą na podłodze w windzie i rozmawiają. O ich losach w Szpitalu św. Anny przeczytasz na Eska.
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Serial Szpital św. Anny

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