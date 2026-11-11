W poprzednim odcinku Poyraz i Nana zdołali zbiec Atakanowi, lecz awaria samochodu zmusiła ich do kontynuowania ucieczki pieszo. Wyczerpana Nana z wdzięcznością przyjęła wsparcie Poyraza, podczas gdy nieświadoma zagrożenia Pelin uciekła z domu Adalet, aby zawrzeć układ z Atakanem i uwolnić ukochanego. Sinan czuwał w szpitalu przy Aynur i dzielił się z nią planami na wspólną przyszłość, natomiast Czarna i Ibrahim wytrwale tropili prawdziwego zabójcę Ezgi. A co wydarzy się tym razem?

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„Dziedzictwo” odcinek 1074 - streszczenie

Atakan spróbuje siłą zmusić Pelin do oddania całego majątku, ale w ostatniej chwili na ratunek przybędzie Poyraz. W wyniku gwałtownej konfrontacji Pelin odniesie obrażenia i trafi pod opiekę lekarzy, a to właśnie w szpitalu Poyraz wyzna Nanie miłość. W tym samym czasie Turgut Evrensoy postrzeli Sinana i natychmiast ucieknie, natomiast Naciye spróbuje pozbawić życia bezbronną Aynur. Poyraz postanowi zostać w szpitalu na noc, by czuwać przy rannej Pelin.

„Dziedzictwo” odcinek 1074 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1074 odcinka serialu „Dziedzictwo” będzie miała miejsce o godz. 16:00 na antenie stacji TVP1 w czwartek, 19 listopada 2026 r.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularny turecki serial obyczajowy opowiadający o skomplikowanych losach Nany, Poyraza i Yusufa. Fabuła koncentruje się na tematach miłości, zaufania oraz ogromnej odpowiedzialności za członków rodziny. Historia obfituje w tajemnice i niebezpieczne sytuacje, które zmuszają bohaterów do ciągłych wyborów między lojalnością a dumą. Losy postaci łączą w sobie wątki melodramatyczne z nagłymi zwrotami akcji, pokazując trudną drogę do wybaczenia i życiowej stabilizacji. Obsada tego serialu to m.in.:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar