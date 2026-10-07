W poprzednim odcinku Agnieszka martwiła się, że Bruno może mieć rację, a rozwód Zosi wcale nie będzie prosty. Ula zapytała ojca, czy powinna zatrudnić jako nianię dziewczynę pracującą w barze. Pawełek narzekał na nadmiar zajęć, a Lubicz uprzedził go, że na stażu będzie jeszcze trudniej. Junior dodał, że czeka go też dodatkowe zadanie, czyli kierowanie polskim zespołem doktor Dudek. Monika dowiedziała się od Daniela, że Kaja zostanie w szpitalu do porodu. Ta wiadomość ją zmartwiła, więc Feliks próbował poprawić jej humor. Dżesika roztaczała przed Waldkiem wizję ekskluzywnej wypożyczalni strojów, ale gdy mąż zażądał konkretów, poszukała wsparcia u Czesi. Gustaw skarżył się kolegom na obecność Alana w domu. Agata przypomniała jednak, że gość następnego dnia wraca do Paryża, a ona również zamierza tam pojechać. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4755 - streszczenie

Rano wyjdzie na jaw, że Alan już wyjechał. Zostawi po sobie list z podziękowaniami i zaproszenie do swojego kraju. Gustaw odetchnie z ulgą, ale Agata poczuje się dotknięta jego decyzją. Uzna, że przez ten wyjazd straciła szansę na karierę w modelingu. Miłosz w końcu spróbuje wyjaśnić Bożenie, dlaczego przed laty zdradził ją z Magdą. Bożena nie będzie jednak potrafiła wyobrazić sobie, że mogłaby z nim zostać. Gdy Miłosz przyjedzie do domu z dziećmi, Ala poprosi Bożenę, by przytuliła tatę. Leszek pojedzie do Zambrowa po Irminę i jej mamę, lecz Judyta postanowi zostać w domu. Rutka pocieszy żonę, choć sam ucieszy się z takiego obrotu sprawy. Pułkownik i Szczepan wrócą ze spaceru z Felą. Po drodze spotkają Vanessę, znajomą Jerzego z sanatorium. Ula przedstawi dzieciom Joasię pracującą w barze, którą chce zatrudnić jako nianię. Joasia szybko złapie z nimi dobry kontakt.

„Klan” odcinek 4755 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4755. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany 15 października 2026 roku w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:05. Nie podano informacji o powtórce ani dostępności odcinka w innych miejscach.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów i bliskich im osób. Bohaterowie mierzą się z codziennymi rodzinnymi sprawami, małżeńskimi kryzysami, nowymi związkami, rozstaniami, chorobami oraz problemami w pracy. W ich życiu nie brakuje też trudnych decyzji, które z czasem wpływają na relacje z najbliższymi. Obok Lubiczów ważną rolę odgrywają ich partnerzy, przyjaciele i sąsiedzi. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Weronika Wierzbowska jako Roksi

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Paweł Grządziel jako Jasiek Rafalski

Magdalena Górska jako Sandra

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Tomasz Bednarek jako Jacek Borecki

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz