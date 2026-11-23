„Hotel Paradise 13”. Fifi i Wiktoria zakończyli związek krótko po zaręczynach

Relacja Wiktorii i Fifiego należała do najgłośniej komentowanych wątków w trzynastej odsłonie „Hotelu Paradise”. Para wzbudzała ogromne emocje od samego początku. Gdy Filip przekroczył próg hotelu, uczestniczka zareagowała bardzo żywiołowo, ponieważ w przeszłości tworzyli już związek. Dawne uczucie między nimi szybko odżyło i bohaterowie znów stali się parą, choć część widzów podejrzewała, że ich ponowne spotkanie w programie było wcześniej zaplanowane. Kulminacyjnym momentem okazał się finałowy odcinek, w którym Fifi oświadczył się Wiktorii, a ona przyjęła pierścionek zaręczynowy. Romantyczny gest sugerował wspólną przyszłość, ale w najnowszym wywiadzie dla stacji TVN Filip przyznał, że plany te szybko legły w gruzach. Pytany o czas trwania narzeczeństwa, odparł krótko w rozmowie z TVN: „Z miesiąc, półtora”.

Fifi z „Hotelu Paradise” zdradza kulisy rozstania z Wiktorią. Poszło o kłamstwa

W rozmowie z mediami Filip zaznaczył, że bezpośrednią przyczyną rozstania wcale nie był wyjazd Wiktorii na Majorkę. Uczestnik cofnął się pamięcią do czasów sprzed wejścia na plan „Hotelu Paradise”. Wyjaśnił, że mieli wówczas krótką przerwę w związku, która trwała od dwóch do trzech tygodni. Z relacji mężczyzny wynika, że podczas tego rozstania Wiktoria nawiązała bliską relację z innym mężczyzną.

Po wznowieniu związku Fifi dociekał, czy w trakcie przerwy w życiu partnerki pojawił się ktoś inny, ale kobieta stanowczo temu zaprzeczyła. Wątpliwości Filipa powróciły jednak już po zakończeniu emisji programu. Na jednej z imprez uczestnik spotkał mężczyznę, o którego wcześniej wypytywał ukochaną. Pokazał mu fotografię Wiktorii i zapytał wprost, czy się znają. Według relacji Filipa dla TVN, rozmówca zareagował bardzo ostro i rzucił w jego stronę ostrzeżenie: „Ty spier**j jak najdalej”.

Filip zaznaczył, że największym ciosem nie był dla niego sam fakt z przeszłości, lecz brak prawdomówności ukochanej. W wywiadzie dla TVN uczestnik podsumował to jednoznacznie, mówiąc, że najbardziej zabolały go kłamstwa ze strony byłej narzeczonej: „To nie chodziło o samo to, że ona się z nim przespała, tylko o to, że mnie okłamywała”.

Fifi podjął decyzję o rozstaniu. Co Wiktoria zrobiła z pierścionkiem zaręczynowym?

Sam Filip nie ukrywał, że również ma na sumieniu błędy. Wyznał, że w trakcie wspomnianej przerwy w związku próbował odbudować relację z matką swojego dziecka i prowadził z nią rozmowy na ten temat. Mimo to ostateczną decyzję o definitywnym rozstaniu z Wiktorią podjął właśnie on. Jak relacjonował, po powrocie dziewczyny z Majorki pojawiały się jeszcze próby dialogu i ratowania sytuacji. Uczestnik dawał partnerce szansę na złożenie wyjaśnień, jednak spotkanie, na które bardzo liczył, ostatecznie nie doszło do skutku.

W trakcie rozmowy z TVN poruszono także wątek pierścionka zaręczynowego, który jak się okazuje, nadal znajduje się w posiadaniu Wiktorii. Fifi skwitował ten fakt z wyraźną ironią: „Ma go dalej, nie? Może. Niech trzyma na farta, nie?”. Obecnie dawni partnerzy nie mają ze sobą żadnego kontaktu, a głośne oświadczyny z finału „Hotelu Paradise 13” przeszły do historii. Należy przy tym pamiętać, że przedstawione oskarżenia i kulisy rozstania to wyłącznie perspektywa Filipa zaprezentowana w wywiadzie. Wiktoria z pewnością inaczej patrzy na te wydarzenia i prawdopodobnie wkrótce przedstawi własną wersję.