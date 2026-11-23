Zaręczyny w „Hotelu Paradise 13”. Fifi poprosił Wiktorię o rękę

Relacja tej dwójki od samego początku dostarczała ogromnych emocji. Wejście Fifiego do programu wywołało u Wiktorii łzy, ponieważ szybko okazało się, że w przeszłości tworzyli już związek. Dawne uczucia błyskawicznie odżyły, a uczestnicy na nowo zaczęli budować bliską więź w rajskiej willi. Taki obrót spraw wzbudził jednak duże wątpliwości wśród publiczności. Część odbiorców otwarcie podejrzewała byłą parę o wcześniejsze umówienie się na wspólny występ w „Hotelu Paradise”. Pojawiały się także komentarze, że odnowienie romansu to wyłącznie chłodna kalkulacja mająca zapewnić im dojście do ścisłego finału. Uczestniczka kategorycznie odrzucała te oskarżenia i tłumaczyła, że nie miała pojęcia o udziale byłego partnera w show. Ostatecznie oboje odpadli z rywalizacji przed decydującym starciem i nie stanęli na ścieżce lojalności.

Największe zaskoczenie nadeszło jednak w ostatnich minutach finałowego odcinka. Fifi zdecydował się na odważny krok, uklęknął przed Wiktorią z pierścionkiem zaręczynowym i poprosił ją o rękę, na co ona z radością przystała. Chociaż całe to wydarzenie zajęło na ekranie zaledwie około dwóch minut, ma szansę zapisać się jako najbardziej pamiętny moment 13. odsłony programu.

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Wiktoria i Fifi z „Hotelu Paradise” zaręczeni. Co z ich związkiem po programie?

Decyzja o zaręczynach dziwi tym bardziej, że odbudowana więź rozwijała się głównie w specyficznych warunkach telewizyjnego show. Zakochani nie mieli jeszcze okazji przetestować swojego związku w codziennym życiu bez obecności kamer i z dala od Tajlandii. Warto pamiętać, że ich pierwsze podejście do wspólnego życia zakończyło się przecież rozstaniem z konkretnych powodów. Uczestnik mimo to postawił na niezwykle poważną deklarację. Dla fanów formatu, którzy tygodniami śledzili ich kryzysy, rozstania oraz powroty, taki finał stanowił potężny zwrot akcji. Pełna niedomówień i plotek historia zamknęła się ostatecznie wręczeniem pierścionka.

Finał „Hotelu Paradise 13”. Karolina rzuciła kulą, ale to Fifi i Wiktoria skradli show

Decydujący odcinek dostarczył również wielu dramatycznych emocji podczas samego głosowania. O główną wygraną na ścieżce lojalności walczyli Karolina oraz Michał. Zwyciężczyni postanowiła ostatecznie rzucić złotą kulą i pozbawiła swojego partnera szansy na zdobycie pieniędzy. Nawet ten bezwzględny gest nie zdołał jednak przyćmić wydarzeń z udziałem Fifiego i Wiktorii, którzy skupili na sobie całą uwagę w końcówce programu. Po wielu miesiącach ciągłych spekulacji na temat szczerości ich intencji, narzeczeni jasno zadeklarowali chęć budowania wspólnej przyszłości. Najbliższy czas pokaże, czy ich uczucie przetrwa próbę czasu po wyłączeniu kamer reality show.