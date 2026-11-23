Remzi zażąda od Munevver 10 milionów dolarów w 93. odcinku „Splątanych losów”
Spotkanie Remziego z Munevver przyniesie bardzo niepokojące informacje. Mężczyzna będzie wiedział o okolicznościach śmierci Ceylana, brata kobiety, i wykorzysta tę wiedzę, żeby ją zaszantażować. Za milczenie zażąda dziesięciu milionów dolarów. Munevver znajdzie się w trudnym położeniu, ponieważ ujawnienie tajemnicy może mieć poważne konsekwencje dla jej rodziny. Remzi nie będzie miał zamiaru zadowolić się drobną przysługą czy symboliczną zapłatą. Postawi sprawę jasno: jeśli Munevver chce, żeby zachował milczenie, musi spełnić jego żądanie.
Halil rozprawi się ze wspólnikiem Remziego w 93. odcinku „Splątanych losów”
Halil również będzie próbował rozwiązać problem związany z Remzim. Mężczyzna przetrzyma jego wspólnika w magazynie sklepowym. Nie wiadomo jednak, czy dzięki temu uda mu się zdobyć informacje, które pomogą mu powstrzymać dalsze działania szantażysty. Konflikt między Halilem a Remzim będzie coraz poważniejszy.
Yasemin zapewni Ezgi, że nie jest związana z Keremem w 93. odcinku „Splątanych losów”
Tymczasem Yasemin będzie musiała zmierzyć się z podejrzeniami Ezgi. Dziewczyna zapewni ją, że nic nie łączy jej z Keremem. Nie wiadomo jednak, czy takie wyjaśnienie wystarczy, by rozwiać wszystkie wątpliwości. Relacje między kobietami pozostaną napięte.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 93. odcinka
Odcinek 93. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar