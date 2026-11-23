Remzi zażąda od Munevver 10 milionów dolarów w 93. odcinku „Splątanych losów”

Spotkanie Remziego z Munevver przyniesie bardzo niepokojące informacje. Mężczyzna będzie wiedział o okolicznościach śmierci Ceylana, brata kobiety, i wykorzysta tę wiedzę, żeby ją zaszantażować. Za milczenie zażąda dziesięciu milionów dolarów. Munevver znajdzie się w trudnym położeniu, ponieważ ujawnienie tajemnicy może mieć poważne konsekwencje dla jej rodziny. Remzi nie będzie miał zamiaru zadowolić się drobną przysługą czy symboliczną zapłatą. Postawi sprawę jasno: jeśli Munevver chce, żeby zachował milczenie, musi spełnić jego żądanie.

Halil rozprawi się ze wspólnikiem Remziego w 93. odcinku „Splątanych losów”

Halil również będzie próbował rozwiązać problem związany z Remzim. Mężczyzna przetrzyma jego wspólnika w magazynie sklepowym. Nie wiadomo jednak, czy dzięki temu uda mu się zdobyć informacje, które pomogą mu powstrzymać dalsze działania szantażysty. Konflikt między Halilem a Remzim będzie coraz poważniejszy.

Yasemin zapewni Ezgi, że nie jest związana z Keremem w 93. odcinku „Splątanych losów”

Tymczasem Yasemin będzie musiała zmierzyć się z podejrzeniami Ezgi. Dziewczyna zapewni ją, że nic nie łączy jej z Keremem. Nie wiadomo jednak, czy takie wyjaśnienie wystarczy, by rozwiać wszystkie wątpliwości. Relacje między kobietami pozostaną napięte.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 93. odcinka

Odcinek 93. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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