„Pierwsza miłość”, odcinek 4298. Konflikt Jolki i Kingi przybiera na sile

Brak własnego kąta zacznie doskwierać Jolce coraz bardziej. Codzienne funkcjonowanie w ciasnocie i dzielenie przestrzeni ze wszystkimi krewnymi Tomka mocno ją zmęczy, budząc w niej chęć jak najszybszej wyprowadzki. Relacje dziewczyny z Kingą (Aleksandra Zienkiewicz) już wcześniej bywały napięte, a między kobietami od wielu lat trwa mniejsza lub większa rywalizacja i spór. Bohaterka zacznie intensywnie marzyć o osobnym mieszkaniu, które dałoby jej upragnione poczucie niezależności. Na przeszkodzie stanie jednak powracający problem, jakim jest brak funduszy na opłacenie wynajmu.

Daga podsuwa Jolce ryzykowny pomysł na zarobek w 4298. odcinku „Pierwszej miłości”

Wkrótce pojawi się kontrowersyjna propozycja zdobycia szybkiej gotówki, która z natury rzeczy niesie za sobą poważne ryzyko. Rozwiązaniem ma być wzięcie udziału w sesji zdjęciowej na stronę internetową dla dorosłych. W sytuacji, gdy gotówka jest potrzebna natychmiast, a własne lokum wydaje się nieosiągalne, taki wariant brzmi niezwykle kusząco. Jolka nie przyjmie jednak tej oferty bez zastanowienia. Doskonale rozumie, że umieszczenie w sieci fotografii o charakterze erotycznym może wywołać nieodwracalne skutki. Raz opublikowane w internecie kadry mogą bowiem wpaść w ręce ludzi, przed którymi wolałaby je ukryć.

Czy Jolka z „Pierwszej miłości” weźmie udział w sesji dla dorosłych?

Pomimo licznych wątpliwości, sugestia rzucona przez Dagę skłoni Jolkę do głębokich przemyśleń. Wizja łatwych pieniędzy oraz szybkiego opuszczenia domu bliskich Tomka będzie na tyle silna, że bohaterka postanowi ostatecznie przekroczyć własne granice. Wkrótce okaże się, czy odważne fotografie na portalu dla dorosłych faktycznie zapewnią jej fundusze na wymarzone lokum i jak na całą sprawę zareaguje sam Tomek.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4298. Kiedy i gdzie oglądać serial?

Telewidzowie zobaczą 4298. odcinek serialu „Pierwsza miłość” we wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

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