W poprzednim odcinku Ilona żartowała z Witolda, który pomylił szerszenia z osą. Agnieszka wciąż namawiała Zosię do powrotu do Polski, ale córka zmieniła zdanie. Jaromir wyznał jej miłość i oświadczył, że nie chce dać jej rozwodu. Janusz zagroził, że sam pojedzie do Pragi policzyć się z mężem Zosi, a Agnieszka poprosiła o pomoc Bruna. Jasiek przekonywał Beatę, by zamiast remontować dom, sprzedała go i kupiła nowy. Ona jednak chciała najpierw razem z Renatą oszacować wartość prac. Żaliła się też, że razem z Piotrem nie mogą zatrzymać się u ojca. Ula ponownie spotkała się z kandydatką na nianię, która przypadła jej do gustu. Dziewczyna zapewniła, że chętnie zrezygnuje z pracy w barze. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Klan” odcinek 4754 - streszczenie

Agnieszka zacznie się obawiać, że Bruno ma rację, a sprawa rozwodu Zosi wcale nie będzie łatwa. Ula zapyta ojca, czy powinna zatrudnić jako nianię dziewczynę z baru. Pawełek poskarży się, że ma mnóstwo zajęć, ale Lubicz uprzedzi go, że na stażu będzie jeszcze trudniej. Junior wspomni, że czeka go także kierowanie polskim zespołem doktor Dudek. Monika dowie się od Daniela, że Kaja zostanie w szpitalu do porodu. Ta wiadomość bardzo ją zmartwi, dlatego Feliks spróbuje poprawić jej humor. Dżesika roztoczy przed Waldkiem wizję ekskluzywnej wypożyczalni strojów. Gdy mąż upomni się o konkrety, kobieta poszuka wsparcia u Czesi. Gustaw poskarży się kolegom, że musi znosić obecność Alana w swoim domu. Agata wyjaśni jednak, że gość następnego dnia wraca do Paryża, i doda, że sama również się tam wybiera.

„Klan” odcinek 4754 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4754. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. Informacji o ewentualnej powtórce lub dostępności odcinka warto szukać w aktualnym programie stacji.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ich bliskich. Bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami, rodzinnymi napięciami, problemami w pracy, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich życiu ważną rolę odgrywają także partnerzy, dzieci, sąsiedzi oraz przyjaciele. To opowieść o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i relacjach, które zmieniają się z czasem. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki