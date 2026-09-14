W poprzednim odcinku u Kazuniów śniadanie przebiegło w napiętej atmosferze. Miłosz milczał i prawie nic nie jadł, a Ala, solidaryzując się z ojcem, również grymasiła przy stole. Bożenka zareagowała nerwowo, co od razu zauważyli jej teściowie. Oskar namawiał Mariolę na wyjazd na festyn w winnicy. Kiedy wyszło na jaw, że wybiera się tam także Jerzy, a do rozmowy włączyli się Lutka i Krzysztof, plan zaczął przypominać wspólny wypad w większym gronie. Kornel poskarżył się Ostrej na Leokadię, bo nie chciała dać mu nawet chwili z dziećmi, a Miłka domagała się kieszonkowego od Patrycji i Mariusza. Kuba i Łukasz chcieli szybko zarobić na wyprowadzaniu psów, ale ich pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Doktor Duda miała ogłosić, kto pojedzie z nią na stypendium do Sztokholmu, a Tomek był pewien, że wybór padnie właśnie na niego. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4738 - streszczenie

Paweł nie będzie miał wątpliwości, że jego syn wyjedzie na prestiżowe stypendium do Sztokholmu. Ten jednak przyzna, że nadal się waha. Ojciec nie zrozumie, dlaczego sprawy prywatne miałyby być ważniejsze od kariery naukowej. Wiga przypomni mu wtedy, jak zakończył się poprzedni wyjazd z doktor Dudek. W Rosso Monika, Gabriela i Feliks będą głowić się nad jesiennym menu, aż w końcu trafią na propozycję, która zadowoli całą trójkę. Bazyli zapowie również, że przedstawi swoje pomysły na unowocześnienie kuchni. Anna zaniepokoi się apatią Żabci. Po interwencji Ilony Witek zabierze suczkę do weterynarza, gdzie okaże się, że połknęła piłeczkę.

„Klan” odcinek 4738 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4738. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, w TVP1. Początek o godzinie 18:05. Paweł będzie próbował przekonać syna do wyjazdu na stypendium, a Anna zaniepokoi się stanem Żabci. Wizyta suczki u weterynarza wyjaśni, co jest przyczyną jej apatii.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach, którzy są związani z jej życiem, pracą oraz codziennymi sprawami. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi napięciami, problemami w związkach, rozstaniami, chorobami i kłopotami zawodowymi. Często nawet pozornie drobne decyzje z czasem wpływają na relacje między bliskimi. Ważną częścią życia Lubiczów są także ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz