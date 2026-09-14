Ranking WTA. W jaki sposób Rybakina zdetronizowała Świątek i Sabalenkę

Rybakina wkracza na szczyt kobiecego tenisa

Od 4 kwietnia 2022 roku światowe zestawienie zdominowane było przez Igę Świątek oraz Arynę Sabalenkę. Polka przewodziła tenisowej stawce łącznie przez 125 tygodni, natomiast Białorusinka przez 107. W poniedziałek nową liderką została ostatecznie Jelena Rybakina, która awansowała na pierwsze miejsce w wieku 27 lat i 89 dni.

W ponad pięćdziesięcioletniej historii listy WTA tylko jedna tenisistka debiutowała na pierwszej pozycji w starszym wieku. We wrześniu 2016 roku wyczynu tego dokonała Angelique Kerber, mając 28 lat i 238 dni. Rybakina systematycznie budowała swoją formę i po wielu wygranych starciach ze ścisłą czołówką w końcu zrealizowała sportowy cel.

Jak nowa liderka zbudowała swoją dominację?

Kluczowy etap wspinaczki na szczyt Kazaszka rozpoczęła w kończącym sezon 2025 turnieju WTA Finals. W drodze po tytuł w fazie grupowej pokonała Igę Świątek, a w finale odprawiła Arynę Sabalenkę. Znakomitą passę utrzymała również w styczniu 2026 roku, gdy wygrała Australian Open, ponownie wygrywając z dwiema największymi rywalkami.

Ostatecznym przypieczętowaniem pozycji rakiety numer jeden okazał się wielkoszlemowy turniej US Open w Nowym Jorku. Rybakina zdobyła swój trzeci wielkoszlemowy tytuł, pokonując w finale ustępującą liderkę Sabalenkę. Kazaszka wypracowała ponad dwa tysiące punktów przewagi, a kolejnym krokiem w jej karierze będzie próba skompletowania Wielkiego Szlema, do czego brakuje jej triumfu we French Open.