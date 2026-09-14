W poprzednim odcinku Higinio wprowadził się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a wkrótce potem pojawiła się tam jego służąca Maria. Antonito i El Pena planowali zaprosić Florę oraz Lolitę do kabaretu. Flora podejrzewała jednak, że mężczyźni chcą wybrać się tam sami, żeby oglądać tancerki. Lolita opóźniła przyjazd, ponieważ świętowała powrót ciotki do zdrowia. Felipe załatwił Samuelowi zlecenie na wykonanie biżuterii dla markizy de Urritia, co mogło poprawić jego sytuację finansową. Ramon wyznał Trini, że dobrze mu w spokojnym życiu i nie chce niczego zmieniać. Trini nie powiedziała mu więc, że spodziewa się dziecka.

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„Akacjowa 38” odcinek 961 - streszczenie

Lucia odkryje na krzyżu otrzymanym od matki pawie pióro. Znak okaże się związany z herbem rodziny de Valmezów. Ksiądz Telmo przygarnie Ursulę i zatrudni ją jako służącą. Antonito i El Pena zaczną podejrzewać, że nie zostaną modelami w kampanii reklamowej środka Kolos. Servando będzie za to przekonany, że odniesie sukces. Maria zbliży się do pozostałych członków służby Higinia. Ramon okaże niechęć do dzieci, przez co Trini nadal będzie bała się powiedzieć mu o ciąży.

„Akacjowa 38” odcinek 961 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

961. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany 22 września 2026 roku o godzinie 18:40 w TVP1. To właśnie wtedy Lucia odkryje znaczenie znaku na krzyżu od matki.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Mieszkają tam rodziny z różnych klas społecznych, a każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. W historii pojawiają się romanse, dramaty oraz tragedie mieszkańców kamienicy. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela

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