W poprzednim odcinku Poyraz dostał anonimową wiadomość, z której dowiedział się, że człowiek odpowiedzialny za jego pobyt w więzieniu jest w jego najbliższym otoczeniu. Razem z Naną zawęził listę podejrzanych. Aynur miała wyjechać do Eskisehir, lecz przeszkodziły jej problemy zdrowotne Adalet. W szpitalu Sinan wyznał Aynur, że bierze ślub z Ezgi z poczucia winy. Niedługo potem Aynur przypadkiem usłyszała rozmowę Ezgi z lekarzem, która sugerowała sfałszowanie wyników badań. Ezgi odkryła też, że Isil odzyskuje władzę w nogach, ale postanowiła zachować tę informację w tajemnicy. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1034 - streszczenie

Poyraz zacznie podejrzewać, że zdrajcą jest Semih, i postanowi zastawić na niego pułapkę. Mert zatai przed Poyrazem, że z powodu kłopotów finansowych i choroby matki podjął dodatkową pracę. Aynur zrezygnuje z wyjazdu, gdyż uzna, że Ezgi mogła sfałszować wyniki badań, żeby doprowadzić do ślubu z Sinanem. Zostanie w domu i spróbuje zdobyć solidne dowody.

„Dziedzictwo” odcinek 1034 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1034. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:00.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za bliskich. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf. Ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia, a w ich życiu nie brakuje oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Bohaterowie muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne są także codzienność domowników i relacje między pozostałymi bohaterami. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar