Ranking ATP. Jannik Sinner nadal liderem, ale Alexander Zverev zmniejszył stratę

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-14 9:15

Jannik Sinner zachował pozycję lidera w najnowszym rankingu ATP, mimo że jego przewaga drastycznie stopniała. Alexander Zverev, po triumfie w US Open, odrobił do Włocha ponad 3000 punktów. Najlepszy z reprezentantów Polski, Hubert Hurkacz, zajmuje aktualnie 46. lokatę.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisisty uderzająca rakietą żółtą piłkę nad siatką na niebieskim korcie tenisowym.

Sytuacja w czołówce rankingu

W najnowszym notowaniu światowego zestawienia tenisistów Jannik Sinner utrzymał pierwsze miejsce, jednak jego bezpośredni konkurent znacznie się zbliżył. Alexander Zverev zmniejszył dystans do lidera o ponad 3000 punktów. Taki awans Niemca to bezpośredni efekt jego niedzielnego zwycięstwa w nowojorskim turnieju wielkoszlemowym US Open.

Znaczące roszady nastąpiły również na kolejnych pozycjach klasyfikacji. Ben Shelton, który w finale zmierzył się ze Zverevem, awansował na czwarte miejsce. Z kolei pierwszą dziesiątkę zestawienia niespodziewanie opuścił utytułowany Serb Novak Djoković.

Walka o ATP Finals

Równolegle toczy się rywalizacja w zestawieniu Race to Turin. Jest to klasyfikacja decydująca o udziale w kończącym sezon turnieju ATP Finals. Obecnie na czele tego rankingu znajduje się Zverev, a za jego plecami plasują się Sinner oraz Shelton. Czwartą pozycję zajmuje reprezentant Hiszpanii, Carlos Alcaraz.

Sytuacja polskiego tenisa na międzynarodowej arenie opiera się w głównej mierze na jednym zawodniku. Hubert Hurkacz jest obecnie najwyżej notowanym Polakiem w rankingu ATP, plasując się na 46. miejscu. Z kolei w klasyfikacji Race to Turin polski zawodnik zajmuje aktualnie 39. lokatę.

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