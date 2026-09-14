Ranking ATP. Jannik Sinner nadal liderem, ale Alexander Zverev zmniejszył stratę

Sytuacja w czołówce rankingu

W najnowszym notowaniu światowego zestawienia tenisistów Jannik Sinner utrzymał pierwsze miejsce, jednak jego bezpośredni konkurent znacznie się zbliżył. Alexander Zverev zmniejszył dystans do lidera o ponad 3000 punktów. Taki awans Niemca to bezpośredni efekt jego niedzielnego zwycięstwa w nowojorskim turnieju wielkoszlemowym US Open.

Znaczące roszady nastąpiły również na kolejnych pozycjach klasyfikacji. Ben Shelton, który w finale zmierzył się ze Zverevem, awansował na czwarte miejsce. Z kolei pierwszą dziesiątkę zestawienia niespodziewanie opuścił utytułowany Serb Novak Djoković.

Walka o ATP Finals

Równolegle toczy się rywalizacja w zestawieniu Race to Turin. Jest to klasyfikacja decydująca o udziale w kończącym sezon turnieju ATP Finals. Obecnie na czele tego rankingu znajduje się Zverev, a za jego plecami plasują się Sinner oraz Shelton. Czwartą pozycję zajmuje reprezentant Hiszpanii, Carlos Alcaraz.

Sytuacja polskiego tenisa na międzynarodowej arenie opiera się w głównej mierze na jednym zawodniku. Hubert Hurkacz jest obecnie najwyżej notowanym Polakiem w rankingu ATP, plasując się na 46. miejscu. Z kolei w klasyfikacji Race to Turin polski zawodnik zajmuje aktualnie 39. lokatę.