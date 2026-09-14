Ranking WTA po US Open. Jelena Rybakina nową liderką

Nowa liderka rankingu WTA

Jelena Rybakina oficjalnie przejęła prowadzenie w światowym rankingu tenisistek. Tenisistka z Kazachstanu zapewniła sobie pierwsze miejsce dzięki triumfowi w wielkoszlemowym US Open. W finałowym pojedynku, który odbył się w sobotę, pokonała Arynę Sabalenkę w trzech setach 6:4, 5:7, 6:2.

Dla Rybakiny to pierwszy w karierze awans na sam szczyt zestawienia WTA, a także trzeci tytuł wielkoszlemowy. Białorusinka Aryna Sabalenka musiała ustąpić z pozycji liderki po nieprzerwanym panowaniu trwającym 107 tygodni. Zmiana na czele rankingu została oficjalnie potwierdzona w poniedziałkowym notowaniu.

Spadek Igi Świątek?

Iga Świątek, która w przeszłości była liderką rankingu WTA przez 125 tygodni, zanotowała nieznaczny spadek. Polska tenisistka przesunęła się z ósmej na dziewiątą pozycję w najnowszym zestawieniu. W czołowej setce rankingu znajdują się także inne reprezentantki Polski.

Maja Chwalińska zajmuje obecnie 26. miejsce, Magdalena Fręch plasuje się na 57. pozycji, a Magda Linette jest 82. W zestawieniu Race to the WTA Finals, decydującym o udziale w kończącym sezon turnieju w Indian Wells, Iga Świątek zajmuje 10. lokatę. Na czele tego rankingu również znajdują się Rybakina i Sabalenka.