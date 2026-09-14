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W poprzednim odcinku Zośka powiedziała rodzicom Kamila o Nico, wywołując kolejny wstrząs. Oliwia tęskniła za Davide. Zośka, Jagoda i Ewka spędziły razem czas na działce. Tymczasem Karol znalazł w rzeczach syna tajemniczy przedmiot, a jego odkrycie wywołało panikę u Elżbiety.
„Felicita” odcinek 8 - streszczenie
Klara odkryje, że Giulia regularnie dostawała przelewy. W sprawę tych pieniędzy zamieszani będą zarówno Kamil, jak i Piotr. Tymczasem Zośka zacznie przeglądać nowe teczki, a kolejne dokumenty coraz mocniej podadzą w wątpliwość historię, którą Kamil opowiadał żonie. Oliwka będzie miała pretensje do matki, bo uzna, że dochodzenie interesuje ją bardziej niż własna córka.
„Felicita” odcinek 8 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
8. odcinek „Felicity” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Tego wieczoru Klara odkryje, że Giulia regularnie otrzymywała przelewy.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1, w którym rodzinny dramat miesza się z romansem. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy. Po śmierci męża próbuje ułożyć życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna miał drugie życie. W tej historii liczą się rodzinne sekrety, spadek, żałoba, przebaczenie i uczucia, od których trudno odciąć się po latach. W serialu występują:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello