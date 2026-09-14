"Felicita": streszczenie odcinka 8

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-14 8:36

W 8. odcinku „Felicity” Klara trafi na ślad regularnych przelewów dla Giulii. Szybko okaże się, że z pieniędzmi mogli mieć związek Kamil i Piotr. W tym samym czasie Zośka znów skupi się na odkrywaniu prawdy o mężu. Oliwka nie ukryje żalu, bo poczuje, że matka bardziej przejmuje się dochodzeniem niż nią.

Felicita: streszczenie odcinka 7
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Zośka powiedziała rodzicom Kamila o Nico, wywołując kolejny wstrząs. Oliwia tęskniła za Davide. Zośka, Jagoda i Ewka spędziły razem czas na działce. Tymczasem Karol znalazł w rzeczach syna tajemniczy przedmiot, a jego odkrycie wywołało panikę u Elżbiety.

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„Felicita” odcinek 8 - streszczenie

Klara odkryje, że Giulia regularnie dostawała przelewy. W sprawę tych pieniędzy zamieszani będą zarówno Kamil, jak i Piotr. Tymczasem Zośka zacznie przeglądać nowe teczki, a kolejne dokumenty coraz mocniej podadzą w wątpliwość historię, którą Kamil opowiadał żonie. Oliwka będzie miała pretensje do matki, bo uzna, że dochodzenie interesuje ją bardziej niż własna córka.

„Felicita” odcinek 8 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

8. odcinek „Felicity” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Tego wieczoru Klara odkryje, że Giulia regularnie otrzymywała przelewy.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1, w którym rodzinny dramat miesza się z romansem. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy. Po śmierci męża próbuje ułożyć życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna miał drugie życie. W tej historii liczą się rodzinne sekrety, spadek, żałoba, przebaczenie i uczucia, od których trudno odciąć się po latach. W serialu występują:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Felicita: streszczenie odcinka 7
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