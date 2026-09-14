W poprzednim odcinku Zośka powiedziała rodzicom Kamila o Nico, wywołując kolejny wstrząs. Oliwia tęskniła za Davide. Zośka, Jagoda i Ewka spędziły razem czas na działce. Tymczasem Karol znalazł w rzeczach syna tajemniczy przedmiot, a jego odkrycie wywołało panikę u Elżbiety.

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„Felicita” odcinek 8 - streszczenie

Klara odkryje, że Giulia regularnie dostawała przelewy. W sprawę tych pieniędzy zamieszani będą zarówno Kamil, jak i Piotr. Tymczasem Zośka zacznie przeglądać nowe teczki, a kolejne dokumenty coraz mocniej podadzą w wątpliwość historię, którą Kamil opowiadał żonie. Oliwka będzie miała pretensje do matki, bo uzna, że dochodzenie interesuje ją bardziej niż własna córka.

„Felicita” odcinek 8 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

8. odcinek „Felicity” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Tego wieczoru Klara odkryje, że Giulia regularnie otrzymywała przelewy.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1, w którym rodzinny dramat miesza się z romansem. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy. Po śmierci męża próbuje ułożyć życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna miał drugie życie. W tej historii liczą się rodzinne sekrety, spadek, żałoba, przebaczenie i uczucia, od których trudno odciąć się po latach. W serialu występują:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello