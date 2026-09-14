Nowe rozdanie w rankingu WTA. Zobacz, kto zdetronizował Białorusinkę

Jelena Rybakina na szczycie rankingu WTA

W poniedziałkowym zestawieniu Aryna Sabalenka oficjalnie straciła pozycję liderki światowego rankingu na rzecz Jeleny Rybakiny. Białorusinka zakończyła swój pobyt na pierwszym miejscu, gromadząc łącznie 107 tygodni panowania. Ten wynik zapewnia jej 10. lokatę w historycznej klasyfikacji zawodniczek, które najdłużej otwierały światowe listy. Zmiana na czołowym miejscu oznacza początek zupełnie nowego rozdziału w kobiecych rozgrywkach. Dla zawodniczek z czołówki to wyraźny sygnał do dalszej, niezwykle zaciętej walki o punkty.

Zajmująca dotychczas niższe pozycje reprezentantka Kazachstanu dokonała historycznego przełomu w swojej sportowej karierze. Jelena Rybakina awansowała na pierwsze miejsce po raz pierwszy i stała się tym samym trzydziestą w historii liderką światowego rankingu. Zepchnięcie dotychczasowej dominatorki wymagało równej formy w wielu turniejach i wygrywania kluczowych spotkań. Kazaszka dołączyła w ten sposób do elitarnego grona najwybitniejszych tenisistek, zapisując się na kartach światowego sportu. Nowa sytuacja wymusza na rywalkach zmianę strategii w zbliżających się zawodach.

Jakie miejsce zajmuje obecnie Iga Świątek?

W historycznym podsumowaniu polska tenisistka zajmuje zaszczytne, siódme miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Iga Świątek zatrzymała się na 125 tygodniach spędzonych na fotelu liderki światowych list. Dwudziestopięcioletnia Polka weszła na szczyt 4 kwietnia 2022 roku, zastępując kończącą sportową karierę Ashleigh Barty. Jej pierwsze panowanie trwało nieprzerwanie przez 75 tygodni, aż do 11 września 2023 roku, kiedy wyprzedziła ją Sabalenka. Po krótkiej, zaledwie ośmiotygodniowej przerwie raszynianka powróciła na najwyższy stopień na kolejnych 50 tygodni.

Warto pamiętać, że zestawienie prowadzące profesjonalną rywalizację kobiet funkcjonuje nieprzerwanie od 3 listopada 1975 roku. Organizacja Women's Tennis Association nieustannie dba o dokładne podliczanie wszystkich zdobytych przez zawodniczki punktów. Wieloletnia historia dyscypliny pokazuje, jak trudno utrzymać się na samym wierzchołku przez dłuższy czas. Niedoscignionym wzorem wciąż pozostaje Niemka Steffi Graf, która przewodziła stawce przez rekordowe 377 tygodni. Obecne rotacje na szczycie dodają kobiecemu tenisowi jeszcze więcej dynamiki i nieprzewidywalności.