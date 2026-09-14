W poprzednim odcinku Natalia i Adam dopinali listę weselnych gości, gdy Karski wyznał narzeczonej bolesną prawdę o swojej rodzinie. Przyznał, że jego ojciec nie żyje, a matka porzuciła go w dzieciństwie. Od lat nie mają ze sobą kontaktu. Mikołaj wciąż zabiegał o względy Mostowiakówny, choć wiedział, że ma ona narzeczonego. Maria zaprosiła do Grabiny Mateusza i innych studentów, licząc, że ich obecność poprawi Barbarze humor. Seniorka szybko zauważyła jednak, że wnuk znów cierpi przez miłość, tym razem z powodu Majki, a nie Bogny, z którą się rozstał. Janek stanął w obronie Matyldy i wdał się w bójkę. Po urazie głowy nagle stracił wzrok. Agnes odkryła też, że Artur ją oszukuje i nadal romansuje z Joanną. Kochankowie wyjechali razem na sympozjum do Berlina.

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„M jak miłość” odcinek 1942 - streszczenie

Spotkanie Sowińskiego z Olkiem przerodzi się w prowokację, a później w bójkę. Chodakowski będzie tak wzburzony, że resztę wieczoru i większą część nocy spędzi w barze. Mariusz dowie się o romansie dyrektora kliniki z Kasią. Wpadnie w furię i pojedzie do rywala, którego brutalnie zaatakuje. Podczas służbowego wyjazdu Domańska wyzna Marcinowi, że jej mąż jest bezpłodny. Złoży mu szokującą propozycję: chce, by został ojcem jej dziecka, a w zamian oferuje milion złotych. Martyna wreszcie szczerze porozmawia z Jakubem i przyzna, że jest w nim zakochana. Karski odpowie, zapraszając ją na oficjalną randkę.

„M jak miłość” odcinek 1942 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1942. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. To właśnie wtedy dojdzie do konfliktu Mariusza z dyrektorem kliniki. Ważne rozmowy czekają też Marcina, Domańską, Martynę i Jakuba.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Jego bohaterami są przede wszystkim Mostowiakowie z Grabiny oraz ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia rodziny. Ich losy rozgrywają się w Grabinie, Warszawie, Gródku i wielu innych miejscach. Wśród najważniejszych wątków są miłość, małżeństwa, zdrady, choroby, rodzinne konflikty, rozstania i próby ratowania relacji. Obok wielkich dramatów pojawiają się też codzienne rozmowy, problemy w pracy i zwykłe sprawy, które zmieniają życie bohaterów. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński