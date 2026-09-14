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W poprzednim odcinku Natalia i Adam dopinali listę weselnych gości, gdy Karski wyznał narzeczonej bolesną prawdę o swojej rodzinie. Przyznał, że jego ojciec nie żyje, a matka porzuciła go w dzieciństwie. Od lat nie mają ze sobą kontaktu. Mikołaj wciąż zabiegał o względy Mostowiakówny, choć wiedział, że ma ona narzeczonego. Maria zaprosiła do Grabiny Mateusza i innych studentów, licząc, że ich obecność poprawi Barbarze humor. Seniorka szybko zauważyła jednak, że wnuk znów cierpi przez miłość, tym razem z powodu Majki, a nie Bogny, z którą się rozstał. Janek stanął w obronie Matyldy i wdał się w bójkę. Po urazie głowy nagle stracił wzrok. Agnes odkryła też, że Artur ją oszukuje i nadal romansuje z Joanną. Kochankowie wyjechali razem na sympozjum do Berlina.
„M jak miłość” odcinek 1942 - streszczenie
Spotkanie Sowińskiego z Olkiem przerodzi się w prowokację, a później w bójkę. Chodakowski będzie tak wzburzony, że resztę wieczoru i większą część nocy spędzi w barze. Mariusz dowie się o romansie dyrektora kliniki z Kasią. Wpadnie w furię i pojedzie do rywala, którego brutalnie zaatakuje. Podczas służbowego wyjazdu Domańska wyzna Marcinowi, że jej mąż jest bezpłodny. Złoży mu szokującą propozycję: chce, by został ojcem jej dziecka, a w zamian oferuje milion złotych. Martyna wreszcie szczerze porozmawia z Jakubem i przyzna, że jest w nim zakochana. Karski odpowie, zapraszając ją na oficjalną randkę.
„M jak miłość” odcinek 1942 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1942. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. To właśnie wtedy dojdzie do konfliktu Mariusza z dyrektorem kliniki. Ważne rozmowy czekają też Marcina, Domańską, Martynę i Jakuba.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Jego bohaterami są przede wszystkim Mostowiakowie z Grabiny oraz ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia rodziny. Ich losy rozgrywają się w Grabinie, Warszawie, Gródku i wielu innych miejscach. Wśród najważniejszych wątków są miłość, małżeństwa, zdrady, choroby, rodzinne konflikty, rozstania i próby ratowania relacji. Obok wielkich dramatów pojawiają się też codzienne rozmowy, problemy w pracy i zwykłe sprawy, które zmieniają życie bohaterów. W serialu występują m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński