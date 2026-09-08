W poprzednim odcinku Gustaw coraz bardziej martwił się planami Agaty, choć koledzy próbowali dodać mu otuchy. Gdy wrócił do domu, zastał ukochaną w świetnym nastroju. Wtedy dowiedział się, że Agata dostała pracę w agencji reklamowej. Rutka, Irmina i ich synowie wrócili z Zambrowa, a Wanda niepokoiła się brakiem apetytu Pułkownika. Ola wypytywała Agnieszkę o Zosię. Agnieszka podejrzewała, że córka mieszka sama w wynajętym mieszkaniu, a Jaromir wrócił do rodziców. Wieczorem Bruno i Marzena przekazali Agnieszce sensacyjną wiadomość. W papierach Zdziśka znaleźli akt notarialny zakupu domu pod Otwockiem. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4733 - streszczenie

Agnieszka skomentuje wiadomości od Marzeny. Wszystko wskazuje na to, że jej koleżanka odziedziczyła posiadłość pod Otwockiem. Agata pojedzie do agencji reklamowej na sesję zdjęciową do kampanii, a Gustaw będzie coraz bardziej zaniepokojony jej nagłym sukcesem zawodowym. Wieczorem wróci do domu wyczerpany i odkryje, że ukochana urządziła tam imprezę dla współpracowników. Jasiek i Roksi wybiorą się do kawiarni. Dziewczyna zauważy tam Norberta w towarzystwie Sandry, co od razu popsuje jej humor. Jasiek szybko domyśli się, co jest tego powodem. Po wizycie w biurze Rutki Oskar zacznie snuć plany hucznych bachanaliów w winnicy.

„Klan” odcinek 4733 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4733. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku, o godzinie 18:05 w TVP1. Tego dnia Agata pojedzie na sesję zdjęciową do kampanii reklamowej. Gustaw będzie przeżywał jej nagły sukces zawodowy. Wieczorem po powrocie do domu zastanie imprezę, którą ukochana urządzi dla swoich współpracowników.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów oraz ludziach, którzy są blisko związani z jej życiem. Bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami, rodzinnymi konfliktami, małżeńskimi napięciami, nowymi związkami, rozstaniami i problemami w pracy. Ważne są też losy dzieci oraz decyzje dorosłych, które często wpływają na relacje całej rodziny. Obok Lubiczów pojawiają się ich partnerzy, sąsiedzi i przyjaciele. To opowieść o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i powrotach. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Weronika Wierzbowska jako Roksi

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Paweł Grządziel jako Jasiek Rafalski

Magdalena Górska jako Sandra

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Tomasz Bednarek jako Jacek Borecki

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz