W poprzednim odcinku Leopold zwierzył się Grażynce ze swoich obaw o Żanetę. Grażynka uznała jednak, że mąż przesadza, i przypomniała mu, ile Ula zawdzięcza Żanecie. Oskar namawiał Mariolę na wyjazd do winnicy, ale ona zasłaniała się obowiązkami u Chojnickiego, choć propozycja wyraźnie ją kusiła. W firmie Jerzy zastępował nieobecną Frankę i sam przygotowywał kosztorys do przetargu, a Michał tłumaczył jej brak pilnym zleceniem w agencji detektywistycznej. Daniel powiedział Monice, że przyjeżdża do Warszawy na spotkanie w wydawnictwie i chce zostać tam kilka dni. Zapewnił ją przy tym, że ciężarna Kaja dobrze się czuje i poradzi sobie bez niego. Paweł i Wiga odwiedzili Annę, która z entuzjazmem mówiła o planach związanych z Feminą i nie sprawiała wrażenia zagubionej. Rafalscy po urlopie w Hiszpanii zaprosili Igę i Zygę na kolację, a Beata zachwalała nową dziewczynę Jaśka. Na koniec wyszło na jaw, że Jagoda wraca do Polski.

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„Klan” odcinek 4730 - streszczenie

Piotr nie widzi sensu, by mówić Jaśkowi o powrocie Jagody z Australii. Beata jest jednak innego zdania i upiera się, że Jasiek powinien o tym wiedzieć. Sprawdzą się też obawy Czesi, bo przedszkole wciąż nie będzie miało pełnej obsady na jesień. Brajan zaproponuje jej, by zrezygnowała z prowadzenia placówki, i obieca załatwić jej pracę w hotelu. Sandra pojedzie do szpitala na kontrolne badania. Norbert będzie chciał jej towarzyszyć, ale ona woli iść sama. Boi się, jak zareaguje, jeśli okaże się, że konieczna będzie operacja. Paweł i Wiga wybiorą się do teatru, a do Pawełka zajrzy Tola. Młodzi będą chcieli wykorzystać chwilę, gdy zostaną sami, lecz ich plany pokrzyżuje natarczywe pukanie do drzwi. Wieczorem Ula wróci wyczerpana z pracy. Gdy znajdzie na stole zdjęcie uśmiechniętego Kornela, emocje wezmą górę.

„Klan” odcinek 4730 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4730. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje w czwartek, 10 września 2026 roku, o godzinie 18:05. Piotr i Beata nie będą zgodni w sprawie Jagody, a Sandra pojedzie do szpitala na kontrolne badania.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów i bliskich im osób. W życiu bohaterów nie brakuje rodzinnych rozmów, kryzysów w związkach, rozstań, chorób ani zawodowych problemów. Ważną rolę odgrywają też przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy i dzieci, którzy często wpływają na decyzje Lubiczów. Serial opowiada o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i wyborach, które potrafią zmienić relacje między bohaterami. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz