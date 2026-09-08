W poprzednim odcinku Piotr nie chciał mówić Jaśkowi o powrocie Jagody z Australii. Beata uważała jednak, że chłopak powinien o tym wiedzieć. Czesia przekonała się, że jej obawy dotyczące przedszkola były słuszne, bo na jesień wciąż brakowało pełnej obsady. Brajan zaproponował, by zrezygnowała z prowadzenia placówki, a w zamian obiecał załatwić jej pracę w hotelu. Sandra pojechała sama na badania kontrolne do szpitala, choć Norbert chciał jej towarzyszyć. Wolała być jednak sama, bo bała się, jak zareaguje, jeśli lekarze zdecydują, że konieczna jest operacja. Paweł i Wiga wyszli do teatru, a do Pawełka przyszła Tola. Młodzi liczyli na chwilę sam na sam, ale ich plany przerwało natarczywe pukanie do drzwi. Wieczorem wyczerpana Ula wróciła z pracy i zobaczyła na stole zdjęcie uśmiechniętego Kornela. Widok fotografii sprawił, że puściły jej emocje.

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„Klan” odcinek 4731 - streszczenie

Leokadia wprowadzi się do córki, żeby pomóc jej w opiece nad dziećmi. Po południu zabierze Piotrusia na wrotki do parku. Na miejscu chłopak spotka kolegów ze szkoły, którzy zaczną kpić z Korbasa. Leokadia nie zostawi tej sytuacji bez reakcji i stanowczo stanie w jego obronie. Agnieszkę zaniepokoi rozmowa z Zosią, bo wyczuje, że córkę coś trapi, choć dziewczyna będzie to ukrywać. Janusz zaproponuje, by pojechali do Pragi odwiedzić Zosię. Agata oznajmi Gustawowi, że szuka pracy, a on nie zdoła ukryć zazdrości. W klinice zwierzy się kolegom, że trudno mu wyobrazić sobie ukochaną w pracy wśród innych mężczyzn. Gdy wróci do domu, dowie się, że Agata ma już umówioną rozmowę rekrutacyjną i jest przekonana, że dostanie posadę. Paulina wybierze się na lekcję tenisa, ale na korcie niespodziewanie pojawi się Jacek. Mężczyzna podważy kompetencje trenera.

„Klan” odcinek 4731 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4731. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026 roku, o godzinie 18:05 w TVP1. Leokadia stanie po stronie Piotrusia, gdy jego koledzy zaczną kpić z Korbasa. Gustaw z kolei dowie się, że Agata szuka pracy, co wzbudzi w nim zazdrość.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Jego bohaterami są przede wszystkim członkowie wielopokoleniowej rodziny Lubiczów oraz bliskie im osoby. W ich życiu nie brakuje codziennych problemów, rodzinnych rozmów, kłopotów w związkach, chorób i spraw zawodowych. Pojawiają się też nowe uczucia, rozstania oraz decyzje, które z czasem wpływają na relacje między bohaterami. Ważną częścią tej historii są również partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele Lubiczów. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski