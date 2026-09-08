W poprzednim odcinku Tahsin dowiedział się, że były policjant szuka jego, Pakize i Yasemin. Polecił więc swoim ludziom odnaleźć mężczyznę. Munevver powiedziała Halilowi, że po powrocie Yasemin wyjawi jej prawdę o przeszłości, ale nie wspomni o jego roli w dawnych wydarzeniach. Kobieta odkryła też, że Pinar zgubiła Mine i nakłoniła dziewczynkę do milczenia. Remzi zapewnił lichwiarza, że w ciągu kilku dni spłaci dług, ponieważ czeka na pieniądze od Halila. Zuhal uprzedziła Yasemin, że Ezgi jest zazdrosna o jej relację z Keremem, więc Yasemin postanowiła trzymać się od niego z daleka. A co wydarzy się tym razem?

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„Splątane losy” odcinek 45 - streszczenie

Munevver będzie szukała szkoły dla Mine. Burak i Yasemin spotkają się potajemnie w szpitalu. Ayfer zacznie podejrzewać, że Halil coś ukrywa, więc postanowi go śledzić. Meltem nie przestanie atakować Yasemin na izbie przyjęć. Yasemin zadzwoni do Mine, a dziewczynka ucieszy się z rozmowy z siostrą.

„Splątane losy” odcinek 45 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

45. odcinek „Splątanych losów” TVP1 wyemituje we wtorek, 15 września 2026 roku, o godz. 14:00. Wtedy widzowie poznają dalsze losy Munevver, Mine, Yasemin i Buraka.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia pojawienie się kilkuletniej Mine pod domem zamożnej Münevver. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką kobiety, a jej przybycie otwiera na nowo sprawy dotyczące córki Münevver i rozpadu rodziny. Ważną częścią historii jest rodzinna tajemnica oraz skutki decyzji, które wpłynęły na kilka pokoleń. W tle rozwija się uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich rodzin. Fabuła porusza też temat zerwanych więzi, konfliktów pokoleniowych, różnic społecznych i odpowiedzialności za bliskich. W serialu występują m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer