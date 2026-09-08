W poprzednim odcinku Leokadia wprowadziła się do córki, żeby pomóc jej przy dzieciach. Po południu zabrała Piotrusia na wrotki do parku. Chłopiec spotkał tam kolegów ze szkoły, którzy zaczęli kpić z Korbasa, ale Leokadia szybko i stanowczo zareagowała. Po rozmowie z Zosią Agnieszka poczuła, że córka coś przed nią ukrywa. Janusz zaproponował, by razem pojechali do Pragi i odwiedzili dziewczynę. Agata powiedziała Gustawowi, że szuka pracy, a on nie potrafił ukryć zazdrości. W klinice przyznał kolegom, że trudno mu zaakceptować myśl, iż ukochana będzie pracowała wśród innych mężczyzn. Po powrocie do domu dowiedział się, że Agata ma już umówioną rozmowę rekrutacyjną i jest pewna, że dostanie posadę. Paulina poszła na lekcję tenisa, ale na korcie niespodziewanie pojawił się Jacek i podważył kompetencje trenera. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4732 - streszczenie

Gustaw będzie coraz bardziej martwił się planami Agaty, choć koledzy spróbują dodać mu otuchy. Kiedy wróci do domu, zastanie ukochaną w świetnym nastroju. Agata oznajmi mu, że dostała pracę w agencji reklamowej. Rutka, Irmina i ich synowie wrócą z Zambrowa. Wanda zaniepokoi się brakiem apetytu Pułkownika. Ola wypyta Agnieszkę o Zosię, a ta będzie podejrzewać, że córka mieszka sama w wynajętym mieszkaniu, podczas gdy Jaromir wrócił do rodziców. Wieczorem Bruno i Marzena wpadną do Agnieszki z ważną wiadomością. W papierach Zdziśka znajdą akt notarialny zakupu domu pod Otwockiem.

„Klan” odcinek 4732 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4732. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. Informacji o powtórkach i ewentualnych zmianach w ramówce najlepiej szukać w programie stacji.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów i ludziach, którzy są z nią związani. Bohaterowie mierzą się z codziennymi rodzinnymi sprawami, kłopotami w związkach, rozstaniami, chorobami i problemami w pracy. Ważne miejsce zajmują też losy dzieci oraz decyzje dorosłych, które z czasem wpływają na ich relacje. Obok Lubiczów pojawiają się partnerzy, przyjaciele, sąsiedzi i nowe osoby wchodzące w ich życie. To historia o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i powrotach. W obsadzie są m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz