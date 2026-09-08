Felicita, odcinek 4: Zośka odkryje kolejny sekret Kamila. Prawda o włoskim domu wywróci wszystko do góry nogami [ZDJĘCIA]

Zośka i Marco w 4. odcinku „Felicity”. Iskrzy coraz mocniej

Zośka od poranka głowi się nad tym, jak wymigać się z wieczornego zaproszenia Giulii. Sama perspektywa stanięcia twarzą w twarz z dawną partnerką swojego nieżyjącego męża, Kamila, budzi w niej złość, smutek i ogromne nerwy. W wyobraźni kobiety znów pojawia się postać jej zmarłego partnera. To właśnie on namawia ją, by przełamała opór ze względu na dzieci – Oliwię i małego Nico.

Tymczasem kontakt Zośki z Marco staje się coraz bardziej swobodny i naturalny. Mężczyzna dzieli się z nią szczerym wyznaniem – przyznaje, że właśnie definitywnie zakończył swoje małżeństwo. Gdy proponuje obu Polkom wspólną wyprawę do malowniczego Alberobello, Oliwia błyskawicznie orientuje się, że między jej matką a przystojnym Włochem zaiskrzyło.

Nastolatka mocno kibicuje Zośce w zacieśnianiu relacji z Marco. W trakcie zwiedzania urokliwego miasteczka, bohaterka ma okazję lepiej zgłębić historię Włocha i zrozumieć, dlaczego zdecydował się on opuścić Mediolan i wrócić do pensjonatu swoich bliskich. Wzajemne przyciąganie staje się coraz bardziej widoczne.

Szczera rozmowa Oliwii i Zośki w „Felicity”. Powrót do przeszłości

Podczas wspólnego posiłku, Oliwia wdaje się z matką w głęboką dyskusję na temat wchodzenia w dorosłość, związków i tego, co przyniesie jutro. Nastolatka otwarcie stwierdza, że nie jest już dzieckiem i ma od życia konkretne oczekiwania. Dla Zośki ten dialog to bolesny powrót do czasów, kiedy jej małżeństwo z Kamilem było synonimem stabilizacji i szczęścia. Bohaterka ponownie zderza się ze wspomnieniami, od których próbowała uciec.

Obrazy z przeszłości atakują ją ze zdwojoną siłą, zwłaszcza że obserwowanie relacji Oliwii i Nico przypomina jej o marzeniu o powiększeniu rodziny – pragnieniu, o którym rozmawiała z Kamilem we wczorajszym odcinku. Mimo wewnętrznych obaw, ulega namowom córki i decyduje się na udział w spotkaniu u Giulii. Jest świadoma, że ta konfrontacja może być dla niej niezwykle wyczerpująca emocjonalnie.

Bolesne odkrycie w 4. odcinku „Felicity”. Pamiątki po Kamilu

Gdy Zośka i jej córka docierają na miejsce, ich wzrok od razu pada na rzucające się w oczy Teste di Moro. Okazuje się, że to identyczne ozdoby, jakie Kamil niegdyś przywiózł do ich domu w Polsce. Ten widok momentalnie odświeża rany. Oliwia z kolei przeżywa trudne chwile podczas spotkania z małym Nico. Chłopiec chwali się domkiem na drzewie, który wybudował mu ojciec. Dziewczyna z trudem powstrzymuje łzy, uświadamiając sobie, że przyrodni brat otrzymał od Kamila to, czego ona przez lata bezskutecznie pragnęła. Choć Zośka stara się trzymać nerwy na wodzy i rozmawiać z Giulią rzeczowo, początkowy spokój szybko ustępuje miejsca gęstej atmosferze.

Zaskakująca prawda o włoskim domu. Giulia zdradza tajemnicę w 4. odcinku „Felicity”

Zośka ma ogromny problem ze słuchaniem Giulii, która traktuje Kamila jako integralną część swojej przeszłości. Dla miejscowej kobiety to oczywiste, ale dla Polki to wciąż zdrada, z którą nie potrafi się uporać. Gdy Włoszka zaczyna brnąć w wyjaśnienia, cierpliwość Zośki kończy się – eksploduje gniewem i chce czym prędzej opuścić to miejsce. W tym momencie pada wyznanie, które zmienia wszystko. Giulia informuje ją, że połowa posiadłości, w której właśnie się znajdują, należała do Kamila. To uderza w Zośkę ze zdwojoną siłą, stając się kolejnym, brutalnym dowodem na podwójne życie jej zmarłego partnera.

Odcinek 4 „Felicity” – kiedy oglądać w telewizji?

Nowe odcinki serialu „Felicita” są emitowane na antenie TVP1 od poniedziałku do środy o stałej porze – 20:30. Czwarty epizod widzowie zobaczą w poniedziałek, 14 września 2026 roku, punktualnie o 20:30. Co więcej, wszystkie wyświetlone już odcinki można bez problemu nadrobić, korzystając z serwisu streamingowego TVP VOD.

Obsada i fabuła serialu „Felicita”. O czym opowiada?

„Felicita” to 26-odcinkowa, polsko-włoska koprodukcja telewizyjna w reżyserii Makarego Janowskiego. Podstawą scenariusza stały się dwie powieści: „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz „Primo Amore”, napisana przez Kamilę Kisałę, Anitę Nawrocką i Pawła Trześniowskiego.

Historia skupia się na psychoterapeutce z Warszawy, Zośce. Wraz z dorastającą córką Oliwią wyjeżdża do urokliwego Polignano a Mare, podążając za wskazówkami z listu pozostawionego przez jej zmarłego męża, Kamila. Na miejscu Polki dowiadują się o jego wstrząsającym podwójnym życiu. Mężczyzna założył tam nową rodzinę, miał partnerkę i małego synka, Nico. Do tego zainwestował w miejscowe nieruchomości. Teraz obie bohaterki muszą zmierzyć się nie tylko z bólem po stracie i zdradzie, ale też z problemami spadkowymi i układaniem życia na nowo na włoskiej ziemi.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Laura Breszka grająca Zośkę

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska w roli Oliwii

Oriana Celentano wcielająca się w Giulię

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

19

Sonda Podoba ci się polsko-włoski serial "Felicita"? Tak, bardzo! Może być Nie podoba mi się