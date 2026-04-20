"Klan": streszczenie odcinka 4703

W ostatnim czasie w serialu "Klan" działo się naprawdę sporo, a życie warszawskich bohaterów po raz kolejny nabrało rumieńców. Leopold z dużą determinacją ruszył tropem Marka, ponieważ nie uwierzył w jego rzekomy wyjazd nad morze, natomiast Mike, zachwycony odkrywaniem nocnego życia stolicy, ostatecznie sam zjawił się w klinice na zapowiedziane pierogi. Tymczasem u Gustawa pojawiły się wyrzuty sumienia, gdy uświadomił sobie, że niepotrzebnie nastraszył Agatę ich sytuacją finansową, która wcale nie była tak trudna, jak wcześniej zasugerował. Judyta po przyjeździe do Warszawy początkowo próbowała ukryć fakt swojej wcześniejszej wizyty na Żoliborzu, jednak ostatecznie zdradziła Irminie prawdę o tym, co działo się u niej dwa dni wcześniej. Ula i Kornel cieszyli się z odwołanego spotkania tylko przez chwilę, ponieważ Ostra niespodziewanie pojawiła się w klubie i olśniła całe towarzystwo swoją prezencją. Czas zatem sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej wielopokoleniowej historii.

"Klan" odc. 4703 - streszczenie

Kornel wciąż nie może wyjść z podziwu nad tym, jak bardzo zmieniła się Ostra, co głośno i regularnie komentuje. Zachowanie to wywołuje u Uli silne poczucie zazdrości, przez co kobieta postanawia poświęcić znacznie więcej czasu na poprawę swojego wyglądu przed wyjściem do pracy. Liczy ona na to, że dzięki staranniejszym przygotowaniom jej mąż w końcu dostrzeże jej atrakcyjność i poświęci jej więcej uwagi. Tymczasem małżeństwo otrzymuje zaproszenie na wernisaż organizowany przez Pankę Hajdukiewicz, która jest dobrą znajomą Ostrej. W innym wątku Irmina zmaga się z trudnymi uczuciami dotyczącymi swojej matki, która bez skrępowania romansuje ze Zbyniem, swoją dawną miłością z czasów licealnych. Judyta zupełnie nie przejmuje się opinią córki i nie widzi w tym układzie niczego niewłaściwego. Gustaw z kolei bardzo docenia, jak zaradna jest Agatka, jednak jednocześnie boryka się z dyskomfortem wynikającym z faktu, że ukrywa przed nią pewne sprawy związane z finansami. Na mieście Jasiek natyka się na Roksi i od razu orientuje się, że dziewczyna znajduje się w kiepskim nastroju psychicznym. Zaprasza ją do siebie na kawę, a podczas rozmowy pojawia się temat wakacyjnego wyjazdu Rafalskich do Azji. Jasiek wpada na pomysł, by cała grupa pojechała do Hiszpanii z Roksi w roli przewodniczki, ale propozycja ta spotyka się z odmową.

"Klan" odc. 4703 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii rodziny Lubiczów i ich przyjaciół, warto zarezerwować sobie czas w poniedziałkowe popołudnie. Produkcja od lat gromadzi przed ekranami wiele osób zainteresowanych codziennymi losami znanych i lubianych postaci. Najnowsze wydarzenia z udziałem Jaśka, Uli czy Gustawa zostaną zaprezentowane już niebawem w ramach regularnej emisji telewizyjnej. Odcinek numer 4703 zostanie wyemitowany 27 kwietnia 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 17:55.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy rekordzista w polskiej telewizji, który gości w naszych domach już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Śledzenie losów rodziny Lubiczów stało się dla wielu osób stałym elementem dnia, pozwalającym na chwilę relaksu przy historiach, które mogłyby przytrafić się każdemu z nas. Serial świetnie radzi sobie z pokazywaniem relacji międzypokoleniowych i codziennych wyzwań, z jakimi mierzą się bohaterowie w różnym wieku. Dobrą wiadomością dla wszystkich sympatyków produkcji jest fakt, że umowa na jej realizację została przedłużona przynajmniej do połowy 2027 roku. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)