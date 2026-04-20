"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 855

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje między domownikami kamienicy wyraźnie przybrały na sile. Samuel bezskutecznie próbował zmusić swoją żonę do posłuszeństwa, jednak Ursula nazwała go tchórzem i otwarcie zasugerowała mu zabicie Diega. Silvia sprytnie kreowała kolejne wymówki, aby tylko opóźnić ślub z generałem Zavalą, który nalegał na huczne przyjęcie dla swoich wojskowych kolegów. W tym samym czasie Casilda poprosiła Rosinę o wolne popołudnia, ponieważ chciała przygotować uroczyste świętowanie rocznicy ślubu z Martinem. Leonor nie przestała podejrzewać Blanki o zdradzenie kryjówki górników, mimo że Liberto uspokajał samą zainteresowaną, że prawda ostatecznie i tak wyjdzie na jaw. Z takimi tajemnicami i narastającymi konfliktami warto sprawdzić, co przyniesie kolejny odcinek.

"Akacjowa 38" odc. 855 - streszczenie

Sytuacja robotników w Madrycie drastycznie się pogarsza, co skłania zbulwersowanych brutalnością policji górników do zorganizowania marszu na stolicę. W tym samym czasie Don Ramon popada w konflikt z przedsiębiorcą Ribau, którego cynizm i poparcie dla siłowego tłumienia strajków budzą w nim ogromną irytację. Problemy nie omijają też samej kamienicy, gdzie Rosina zmaga się z bolesną podagrą i jest wściekła z powodu rygorystycznej diety, której musi teraz rygorystycznie przestrzegać. Jej mąż Liberto, wyraźnie zmęczony humorkami żony, postanawia odpocząć od domowej atmosfery i spędza wolne chwile w towarzystwie Flory. Najbardziej dramatyczny wątek dotyczy jednak Samuela, który zaczyna przejawiać coraz większą zaborczość względem Blanki. Mężczyzna posuwa się nawet do otwartych gróźb, zapowiadając, że użyje siły, aby ją zdobyć.

"Akacjowa 38" odc. 855 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Telewizyjna Jedynka regularnie serwuje nam kolejne odsłony tej hiszpańskiej opowieści, dbając o stałe pory emisji w swojej ramówce. Dzięki temu nikt nie musi się martwić, że przeoczy najświeższe wydarzenia z życia mieszkańców słynnej madryckiej kamienicy. Warto odpowiednio wcześniej zarezerwować sobie czas przed telewizorem, by śledzić losy bohaterów w domowym zaciszu. Najnowszy epizod pojawi się na ekranach już w najbliższy poniedziałek. "Akacjowa 38" odc. 855 zostanie wyemitowany 27 kwietnia 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański tytuł to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi klimatyczne produkcje kostiumowe osadzone na przełomie wieków. Historia skupia się na mieszkańcach eleganckiego budynku przy tytułowej ulicy, gdzie luksus wyższych sfer przeplata się z codziennymi troskami pracującej tam służby. To opowieść pełna nagłych zwrotów akcji, która pokazuje, że za pięknymi fasadami mieszkań często kryją się mroczne tajemnice i niespełnione marzenia. Polska widownia bardzo polubiła tę telenowelę, doceniając jej barwny świat oraz doskonałą grę aktorską. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)