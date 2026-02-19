"Klan", odcinek 4662: Rutka odkrywa zaskakującą znajomość Darka, a Barbara proponuje mu układ za jego plecami

Emocje w serialu "Klan" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dżesika i Waldi musieli zmierzyć się z groźbą ze strony gangsterów, gdy okazało się, że wypadek ich firmowej ciężarówki był celowym uszkodzeniem. Niepewność towarzyszyła również Pawełkowi, który wahał się, czy dołączyć do projektu badawczego, nie ufając do końca intencjom Laury. W sferze uczuć także działo się sporo, bowiem Miłosz, naciskany przez Bolka, postanowił zawalczyć o Bożenkę, co skończyło się nerwową konfrontacją z Tomkiem. Tymczasem Norbert znalazł się w miłosnym potrzasku, rozdarty między poczuciem obowiązku wobec Sandry a związkiem z Roksi. Czego zatem możemy spodziewać się po bohaterach w kolejnych dniach?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Klan" odc. 4662 - streszczenie

Przed treningiem Miłosz zwierza się Norbertowi ze swoich problemów, martwiąc się, że Bożenka nie wybaczy mu incydentu z jej adoratorem, którego niemal znokautował. Norbert również nie jest w najlepszym nastroju z powodu własnych zawirowań uczuciowych. Tymczasem Bożenka konsekwentnie ignoruje telefony od Miłosza i postanawia odłożyć jakąkolwiek rozmowę do czasu spotkania z prawnikiem rozwodowym. W innym miejscu Rutka przesłuchuje Darka w sprawie jego korespondencji z firmą Ice Goods, a ich rozmowę przerywa nieoczekiwany telefon od Barbary. Prosi ona Darka o zatrudnienie jej syna, oferując pomoc w założeniu własnej firmy, gdyby Rutka go zwolnił. Równocześnie Antek żegna się z kolegami z warsztatu, ogłaszając, że porzuca mechanikę na rzecz weterynarii, a Dżesika cieszy się z faktu, że Dymka zgłosił wczorajsze zajście na policję.

"Klan" odc. 4662 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by śledzić dalsze perypetie swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów. Aby nie przegapić najnowszych losów postaci, warto zanotować sobie dokładne szczegóły emisji. Premierowy odcinek 4662 serialu "Klan" zostanie wyemitowany w czwartek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 18:10 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad ćwierć wieku gości w domach milionów Polaków, opowiadając historię rodziny Lubiczów. Serial w unikalny sposób łączy codzienne problemy z wielkimi dramatami, dzięki czemu każdy widz może odnaleźć w nim cząstkę siebie. To właśnie ta autentyczność i przywiązanie do tradycyjnych wartości sprawiły, że losy bohaterów stały się częścią naszej codzienności. Produkcja niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, a w serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bozena Kazun)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymanska)

Anna Powierza (jako Czeslawa Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kaminska (jako Jadwiga Debinska-Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Zolkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlalka (jako Kinga Kuczynska)

Malgorzata Ostrowska-Krolikowska (jako Grazyna Lubicz)

Miroslaw Jekot (jako Antoni Zabużanski)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pekul (jako Renata Zabużanska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Pawel Lubicz)