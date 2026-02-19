"Barwy szczęścia", odcinek 3325: Kasia decyduje się na konfrontację z siostrą w areszcie. Ta podtrzymuje wersję o swojej niewinności

Poprzedni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością dostarczył fanom solidnej dawki emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Hubert, przygnębiony po wyjeździe córki, musiał zmierzyć się z kolejnym problemem, gdy Iwona zażądała od niego spłaty domu na kwotę przekraczającą jego możliwości. Jakby tego było mało, Jaworski przyniósł Pyrkom niepokojące wieści o planowanej budowie drogi, która zagroziła ich nieruchomościom na Zacisznej. W sferze uczuciowej również nie zabrakło dramatów, ponieważ Dorota przeżyła prawdziwy szok po szczerym wyznaniu Radomira, który okazał się żonaty i miał dziecko. Pośród tych wszystkich zawirowań pojawił się jednak promyk nadziei, gdy Malwina z Hermanem, otoczeni wsparciem bliskich, oficjalnie otworzyli swoje Centrum Ruchu. Co nowego przyniesie los bohaterom po tak intensywnych wydarzeniach?

"Barwy szczęścia" odc. 3325 - streszczenie

Kasia, licząc na wyjaśnienia, decyduje się na konfrontację z siostrą w areszcie. Niestety, ta z uporem podtrzymuje wersję o swojej niewinności, co ostatecznie uświadamia Górce skalę jej zaburzeń psychicznych. W tym samym czasie Wilk organizuje spotkanie w sprawie budowy nowej drogi, na które przybywają m.in. Jerzy i Hubert. Deweloper przedstawia mieszkańcom Zacisznej propozycję wykupienia ich domów. Z kolei Dorota, po odkryciu prawdy o Radomirze, może liczyć na wsparcie Beaty. Sam dziennikarz z powodu miłosnych zawirowań nie jest w stanie skupić się na obowiązkach zawodowych, co bezlitośnie wytyka mu Modrzycki. Na zawodowym polu Celina ponownie połączy siły z Łukaszem przy okazji nowego śledztwa.

"Barwy szczęścia" odc. 3325 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji i zwrotów akcji, których nie można przegapić. Dla wszystkich widzów, którzy śledzą wydarzenia na Zacisznej, mamy najważniejsze informacje dotyczące premiery. Najnowszy, 3325. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany 26 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z tych seriali, które od lat towarzyszą polskim widzom, skutecznie przyciągając przed ekrany kolejne pokolenia. Produkcja emitowana na antenie TVP2 od 2007 roku skupia się na perypetiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. To właśnie tam codzienne sprawy, miłosne uniesienia, dramaty i przyjaźnie tworzą wciągającą opowieść o życiu, z którą łatwo się utożsamić. Za sukcesem serialu stoi plejada znakomitych aktorów. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)