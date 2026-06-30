Kiedyś ten serial kochała cała Polska. Tak po latach wyglądają aktorzy "Teraz albo nigdy!"

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-30 5:30

Ten serial był prawdziwym fenomenem, a losy bohaterów "Teraz albo nigdy!" śledziły miliony widzów. Od premiery minęło jednak 18 lat. Zobaczcie, jak dziś wyglądają jego gwiazdy - niektóre metamorfozy mogą was naprawdę zszokować.

Pamiętacie jeszcze "Teraz albo nigdy!"? Od premiery hitu TVN minęło już 18 lat

Wiosną 2008 roku na antenie stacji TVN zadebiutował serial, który błyskawicznie podbił serca widzów. "Teraz albo nigdy!" opowiadał o losach grupy przyjaciół po trzydziestce, którzy budują swoje życie w wielkim mieście i próbują odnaleźć się w warszawskiej rzeczywistości. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 30 marca 2008 roku, a produkcja od razu stała się wielkim hitem. Każdy odcinek pierwszej serii przyciągał przed telewizory średnio blisko 3 miliony widzów, co było fenomenalnym wynikiem.

Serial, którego akcja toczyła się głównie w Warszawie, ale również w Krakowie czy na malowniczej Maderze, doczekał się łącznie 44 odcinków podzielonych na cztery sezony. Ostatni klaps na planie padł latem 2009 roku, a emisję zakończono 18 października tego samego roku. Mimo upływu lat, historie Basi, Marty, Julii, Michała, Andrzeja i Marcina wciąż budzą sentyment u wielu widzów.

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Gwiazdorska obsada, która była kluczem do sukcesu serialu

Siłą "Teraz albo nigdy!" była bez wątpienia znakomita obsada, w której znalazły się największe nazwiska polskiego kina i telewizji. Aktorzy idealnie wcielili się w swoje role, tworząc wiarygodne i wielowymiarowe postacie, z którymi widzowie mogli się utożsamiać. W głównych bohaterów wcielili się:

  • Marta Żmuda Trzebiatowska jako Marta Orkisz
  • Katarzyna Maciąg jako Basia Jasnyk
  • Agata Buzek jako Julia Milton
  • Mateusz Damięcki jako Andrzej Bosz
  • Rafał Królikowski jako Michał Winiarski
  • Bartłomiej Kasprzykowski jako Robert Orkisz
  • Jan Wieczorkowski jako Marcin Kreng

Na ekranie pojawiali się również inni znani i lubiani aktorzy, tacy jak Małgorzata Kożuchowska, Tamara Arciuch, Olga Bołądź czy Beata Tyszkiewicz, co tylko dodawało produkcji prestiżu i przyciągało kolejnych fanów.

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Tak dziś wyglądają aktorzy "Teraz albo nigdy!". Zobaczcie ich niezwykłe przemiany

Od zakończenia emisji serialu minęło już kilkanaście lat, a od premiery aż 18. To mnóstwo czasu, który odcisnął swoje piętno na wyglądzie gwiazd produkcji. Aktorzy, których pokochaliśmy w rolach warszawskich trzydziestolatków, dojrzeli i zmienili się, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Wielu z nich wciąż regularnie pojawia się na wielkim i małym ekranie, zachwycając w nowych wcieleniach.

Jak przez te wszystkie lata zmienili się odtwórcy głównych ról? Niektórzy postawili na zupełnie nowe fryzury, inni zapuścili zarost, a na twarzach części z nich widać naturalny upływ czasu. Jedno jest pewne - większość z nich wciąż zachwyca formą i energią. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć, jak dziś wyglądają Wasi ulubieni bohaterowie z serialu "Teraz albo nigdy!". Niektóre metamorfozy mogą was naprawdę zaskoczyć.

Marta Żmuda Trzebiatowska w fioletowej czapce i żółtym szaliku oraz Rafał Królikowski w ciemnym płaszczu i turkusowym szaliku, razem z uśmiechem patrzą w obiektyw. Zdjęcie ilustruje, jak zmienili się aktorzy Teraz albo nigdy!, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 25
Mateusz Damięcki
bartek kasprzykowski
Marta Żmuda Trzebiatowska