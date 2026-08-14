"Domenica Montero", odc. 6, 7, 8, 9, 10 - streszczenie. Luis Fernando dowiaduje się nieco więcej o przeszłości Doménici

"Domenica Montero" to meksykański hit, który doczekał się emisji w polskiej telewizji. O czym jest serial? Telenowela opowiada o losach cenionej bizneswoman i filantropce, uznawanej za jedną z najbardziej pożądanych partii w kraju. W dniu swojego ślubu jej idealny świat rozpada się w jednej chwili, gdy narzeczony porzuca ją przed ołtarzem. Upokorzona, zdradzona i wystawiona na publiczne pośmiewisko, postanawia odciąć się od dotychczasowego życia i odnaleźć schronienie w starej hacjendzie należącej niegdyś do jej rodziców. Na miejscu czekają na nią nie tylko nowe wyzwania, ale także Luis Fernando – właściciel sąsiedniego rancza, który również nosi w sercu bolesne wspomnienia. Choć oboje próbują uciec przed przeszłością, rodzące się między nimi uczucie wystawi na próbę ich przekonania, zwłaszcza że Domenica przysięgła już nigdy więcej nie otwierać swojego serca.... Co czeka bohaterów w nadchodzących odcinkach? Sprawdź streszczenia!

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"Domenica Montero" - odcinek 6. Poniedziałek 17.08.2026

Luis Fernando dowiaduje się nieco więcej o przeszłości Doménici. Kiara postanawia sprzymierzyć się z Genaro, aby sprawić, by Doménica wróciła do Puebli. Mercedes i Luis Fernando świętują urodziny Pedro na przyjęciu.

"Domenica Montero" - odcinek 7. Wtorek 18.08.2026

Sofía ma poważny wypadek przed szpitalem. Doménica stawia się przed sędzią. Luis Fernando postanawia odnaleźć sprawcę wypadku Sofíi. Doménica decyduje się postawić haciendę na nogi.

"Domenica Montero" - odcinek 8. Środa 19.08.2026

Luis Fernando postanawia zostać w haciendzie i spełnić marzenie swojego ojca. Doña Mercedes próbuje dowiedzieć się czegoś o przyrodnim bracie Luisa Fernando.

"Domenica Montero" - odcinek 9. Czwartek 20.08.2026

Pedro i Osvaldo wdają się w bójkę na pięści, a burmistrz aresztuje Pedro za napaść na Osvaldo. Doménica dowiaduje się o tym, co się stało, i prosi Luisa Fernando o wydanie opinii medycznej.

"Domenica Montero" - odcinek 10. Piątek 21.08.2026

Luis Fernando planuje uzbroić swoich pracowników dla ich ochrony. Mercedes prosi Kiarę, by przekonała Luisa Fernando do sprzedaży haciendy.

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"Domenica Montero" - obsada