Kolejna zdrada w nowym sezonie "M jak miłość". Artur nie będzie potrafił żyć bez kochanki

Artur będzie ukrywał swoją kolejną zdradę w "M jak miłość"!

W 1937 odcinku "M jak miłość" Artur po raz kolejny pojawia się w domu Barbary (Teresa Lipowska), u boku swojej żony. Mężczyzna zacznie ich unikać, bo zmagać się z nim potężne wyrzuty sumienia. Jego przygnębienie stanie się na tyle widoczne, że niczego nieświadoma Marysia zaczyna się martwić o jego stan.

Rogowska nie będzie domyślała się zdrady, a Artur sam nie będzie zamierzał się do niej przyznawać. Zwłaszcza, gdy będąca świadkiem tego Agnes wyjedzie do Niemiec, nie mogąc poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Mimo to, wróci już w pierwszym powakacyjnym odcinku, by skontrolować, czy jej ojciec zrealizował narzucone mu ultimatum i zakończył romans.

Rogowski będzie walczył z pokusą w "M jak miłość"!

Artur zapewni córkę o zerwaniu kontaktu z Joanną, co faktycznie będzie mieć miejsce po ich wspólnej nocy. Mężczyzna postanowi nawet opuścić przychodnię w Gródku, gdzie Dobrzańska przeniosła się pod koniec poprzedniego sezonu, nie mogąc znieść obecności jego i Marysi.

Zgodnie z obietnicą, Rogowski złoży wypowiedzenie. Kiedy wsiądzie do samochodu na parkingu przychodni, nagle spotyka Joannę. Choć będzie miał ochotę do niej podejść, w ostatniej chwili zrezygnuje. Jego zachowanie sprawi ogromny zawód Dobrzańskiej, która odejdzie, jednak wcale nie odpuści.

Sekretne spotkanie Artura i Joanny w "M jak miłość"!

Zraniona Joanna zacznie bombardować Artura desperackimi wiadomościami z prośbą o ostatnie, pożegnalne spotkanie. Rogowski ostatecznie złamie obietnicę złożoną Agnes i zdecyduje się na konfrontację z kochanką. Żonę okłamie w sprawie planowanego wspólnego spaceru i wybierze towarzystwo Dobrzańskiej.

Jak donosi swiatseriali.interia.pl, Artur omal nie zdradzi się swoim kłamstwem, zapominając torby lekarskiej. Wyjaśni Marysi, że spieszy do pacjenta, a swoje roztargnienie wytłumaczy złym samopoczuciem. Dzięki temu uniknie pytań i uda się na spotkanie z kochanką.

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