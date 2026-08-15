Przełom w "M jak miłość". Natalka i Adam zdecydują się na złamanie tradycji, a konsekwencje przyjdą bardzo szybko

Zdecydowane naciski Adama na Natalkę przed ślubem

Powrót serialu "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie przyniesie nowe rozwiązania, a temat ceremonii ślubnej Natalki i Adama nabierze tempa. Karski nie będzie miał zamiaru zwlekać, zwłaszcza po tym, jak uświadomi sobie kruchość życia swojej wybranki. Jak pamiętamy, Natalka znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas konfrontacji z Darią (Ada Chełmińska), niestabilną emocjonalnie byłą partnerką Mikołaja (Mateusz Kościukiewicz).

Jak podaje portal swiatseriali.interia.pl, w 1937. odsłonie hitowego serialu Karski zdecydowanie zmotywuje narzeczoną do podjęcia decyzji o zakupie ślubnej kreacji. Choć wcześniej bez sprzeciwu przyjął informację o podwójnym przesunięciu daty ich wielkiego dnia, tym razem postanowi stanowczo dążyć do celu, nie pozostawiając partnerce wyboru.

Mostowiakowa ulegnie namowom Karskiego. Odrzuci znany przesąd

Początkowo w premierowym odcinku "M jak miłość" Natalka będzie próbowała uniknąć bezpośredniego zaangażowania Adama w wybór stroju, przypominając o starym zwyczaju. Według powszechnych wierzeń ujrzenie panny młodej w sukni przed ołtarzem może stanowić zły omen, zwiastujący nieszczęście lub szybki koniec związku. Jednak Karski nie będzie zamierzał przejmować się tego typu przesądami i skutecznie spróbuje przekonać Mostowiakową do swojego podejścia.

Ostatecznie w 1937. epizodzie panna młoda zgodzi się na ustępstwo. Świadoma uporu partnera, zaakceptuje jego obecność podczas poszukiwań i zakupu sukni ślubnej. W tej wyjątkowej wyprawie będzie im towarzyszyć również Hania, córka Natalki. Pytanie brzmi, czy to odejście od utartych schematów nie przyniesie im niespodziewanych problemów?

Konsekwencje ominięcia ślubnej tradycji w nowym sezonie

Szybko okaże się, że złamanie ślubnych reguł w 1937. odcinku "M jak miłość" nie przejdzie bez echa. Po pomyślnym zakupie wymarzonej kreacji trójka bohaterów postanowi świętować sukces w lokalnej pizzerii. Na miejscu będzie czekała na nich nieprzyjemna niespodzianka - przypadkowe spotkanie z Mikołajem. Na szczęście bystrej Hani uda się skutecznie pozbyć Lipińskiego, ale to wydarzenie zasieje ziarno niepewności co do dalszych losów narzeczonych.

Czy to zaledwie wstęp do większych komplikacji w nowym sezonie "M jak miłość"? Ślub Natalki i Adama bez wątpienia się odbędzie, jednak otwarte pozostaje pytanie o trwałość ich małżeństwa. Skoro tuż po wspólnym wyborze sukni pojawiły się komplikacje, czy przesąd o pechu okaże się prawdziwy? Niewykluczone również, że narzeczeni wyczerpali już swój limit nieszczęść. Odpowiedzi na te intrygujące pytania fani serialu poznają już wkrótce.

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