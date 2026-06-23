Prawie 18 lat od premiery. Pamiętasz, jak Ula Cieplak podbiła serca Polaków?

To już niemal osiemnaście lat, odkąd na ekranach telewizorów zadebiutował serial, który na stałe zapisał się w historii polskiej popkultury. Pierwszy odcinek "Brzyduli" wyemitowano 6 października 2008 roku, a produkcja błyskawicznie stała się fenomenem. Losy Uli Cieplak, skromnej i inteligentnej, lecz nieatrakcyjnej dziewczyny z Rysiowa, która rozpoczyna pracę w prestiżowym domu mody "Febo & Dobrzański", śledziły miliony widzów. Finałowy odcinek pierwszej serii przyciągnął przed ekrany ponad 5 milionów osób, co potwierdziło gigantyczny sukces formatu.

Serial opowiadał historię Uli, która w skrytości podkochiwała się w swoim przystojnym szefie, Marku Dobrzańskim. Mimo początkowych trudności i kpin ze strony współpracowników, jej pracowitość i dobre serce stopniowo zjednywały jej przyjaciół i szacunek. Widzowie z zapartym tchem śledzili jej przemianę z "brzydkiego kaczątka" w pewną siebie kobietę sukcesu. Popularność serialu była tak duża, że w 2020 roku, po ponad dekadzie przerwy, twórcy zdecydowali się na kontynuację. "Brzydula 2" pokazała dalsze losy bohaterów, tym razem jako małżeństwa z dziećmi, stawiającego czoła zupełnie nowym wyzwaniom.

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Julia Kamińska i Filip Bobek jako niezapomniany duet. Kto jeszcze zagrał w serialu?

Choć "Brzydula" mogła pochwalić się znakomitą, wielowątkową fabułą, jej największą siłą była obsada. W rolach głównych wystąpili Julia Kamińska jako Ula Cieplak oraz Filip Bobek jako Marek Dobrzański. To właśnie ich ekranowa chemia sprawiła, że widzowie pokochali tę parę i kibicowali jej od pierwszego do ostatniego odcinka. Role te przyniosły aktorom ogromną rozpoznawalność i ugruntowały ich pozycję w polskim show-biznesie.

Na ekranie partnerowały im inne barwne postacie, które na długo zapadły w pamięć. Trudno wyobrazić sobie serial bez przezabawnej i uwielbiającej luksus Violetty Kubasińskiej, w którą wcieliła się Małgorzata Socha. Jej kultowe już dziś przekręcanie związków frazeologicznych bawiło do łez. Równie charakterystyczną postacią był ekscentryczny projektant mody Pshemko, którego brawurowo zagrał Jacek Braciak. W serialu wystąpili również między innymi:

Łukasz Garlicki jako Sebastian Olszański, przyjaciel Marka,

Krzysztof Czeczot jako Maciej Szymczyk, przyjaciel Uli,

Mariusz Zaniewski jako Aleks Febo, największy rywal Marka,

Maja Hirsch jako Paulina Febo, narzeczona Marka.

Gwiazdy "Brzyduli" po latach. Zobacz, jak czas odmienił twoich ulubionych bohaterów

Od premiery serialu minęło już wiele lat. Aktorzy, którzy wcielali się w kultowe postacie, rozwinęli swoje kariery, a ich życie prywatne uległo zmianom. Upływ czasu jest nieunikniony i naturalnie odbił się również na ich wyglądzie. Niektórzy zmienili fryzury, inni styl ubierania, a na twarzach części z nich widać ślady dojrzałości i zdobytych doświadczeń.

Choć dla wielu fanów wciąż pozostają Ulą, Markiem czy Violą, dziś wyglądają inaczej niż w czasach, gdy "Brzydula" święciła największe triumfy. Część z nich przeszła spektakularne metamorfozy, podczas gdy inni wydają się niemal nietknięci przez czas. Jak bardzo zmienili się od pierwszego klapsa na planie?

Postanowiliśmy to sprawdzić. Zapraszamy do naszej galerii, w której zebraliśmy zdjęcia obsady z czasów emisji serialu i porównaliśmy je z tymi aktualnymi. Zobacz, jak dziś prezentują się gwiazdy jednego z najpopularniejszych polskich seriali ostatnich dwóch dekad. Niektóre zmiany mogą cię naprawdę zaskoczyć.