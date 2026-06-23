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Prawie 18 lat od premiery. Pamiętasz, jak Ula Cieplak podbiła serca Polaków?
To już niemal osiemnaście lat, odkąd na ekranach telewizorów zadebiutował serial, który na stałe zapisał się w historii polskiej popkultury. Pierwszy odcinek "Brzyduli" wyemitowano 6 października 2008 roku, a produkcja błyskawicznie stała się fenomenem. Losy Uli Cieplak, skromnej i inteligentnej, lecz nieatrakcyjnej dziewczyny z Rysiowa, która rozpoczyna pracę w prestiżowym domu mody "Febo & Dobrzański", śledziły miliony widzów. Finałowy odcinek pierwszej serii przyciągnął przed ekrany ponad 5 milionów osób, co potwierdziło gigantyczny sukces formatu.
Serial opowiadał historię Uli, która w skrytości podkochiwała się w swoim przystojnym szefie, Marku Dobrzańskim. Mimo początkowych trudności i kpin ze strony współpracowników, jej pracowitość i dobre serce stopniowo zjednywały jej przyjaciół i szacunek. Widzowie z zapartym tchem śledzili jej przemianę z "brzydkiego kaczątka" w pewną siebie kobietę sukcesu. Popularność serialu była tak duża, że w 2020 roku, po ponad dekadzie przerwy, twórcy zdecydowali się na kontynuację. "Brzydula 2" pokazała dalsze losy bohaterów, tym razem jako małżeństwa z dziećmi, stawiającego czoła zupełnie nowym wyzwaniom.
Julia Kamińska i Filip Bobek jako niezapomniany duet. Kto jeszcze zagrał w serialu?
Choć "Brzydula" mogła pochwalić się znakomitą, wielowątkową fabułą, jej największą siłą była obsada. W rolach głównych wystąpili Julia Kamińska jako Ula Cieplak oraz Filip Bobek jako Marek Dobrzański. To właśnie ich ekranowa chemia sprawiła, że widzowie pokochali tę parę i kibicowali jej od pierwszego do ostatniego odcinka. Role te przyniosły aktorom ogromną rozpoznawalność i ugruntowały ich pozycję w polskim show-biznesie.
Na ekranie partnerowały im inne barwne postacie, które na długo zapadły w pamięć. Trudno wyobrazić sobie serial bez przezabawnej i uwielbiającej luksus Violetty Kubasińskiej, w którą wcieliła się Małgorzata Socha. Jej kultowe już dziś przekręcanie związków frazeologicznych bawiło do łez. Równie charakterystyczną postacią był ekscentryczny projektant mody Pshemko, którego brawurowo zagrał Jacek Braciak. W serialu wystąpili również między innymi:
- Łukasz Garlicki jako Sebastian Olszański, przyjaciel Marka,
- Krzysztof Czeczot jako Maciej Szymczyk, przyjaciel Uli,
- Mariusz Zaniewski jako Aleks Febo, największy rywal Marka,
- Maja Hirsch jako Paulina Febo, narzeczona Marka.
Gwiazdy "Brzyduli" po latach. Zobacz, jak czas odmienił twoich ulubionych bohaterów
Od premiery serialu minęło już wiele lat. Aktorzy, którzy wcielali się w kultowe postacie, rozwinęli swoje kariery, a ich życie prywatne uległo zmianom. Upływ czasu jest nieunikniony i naturalnie odbił się również na ich wyglądzie. Niektórzy zmienili fryzury, inni styl ubierania, a na twarzach części z nich widać ślady dojrzałości i zdobytych doświadczeń.
Choć dla wielu fanów wciąż pozostają Ulą, Markiem czy Violą, dziś wyglądają inaczej niż w czasach, gdy "Brzydula" święciła największe triumfy. Część z nich przeszła spektakularne metamorfozy, podczas gdy inni wydają się niemal nietknięci przez czas. Jak bardzo zmienili się od pierwszego klapsa na planie?
Postanowiliśmy to sprawdzić. Zapraszamy do naszej galerii, w której zebraliśmy zdjęcia obsady z czasów emisji serialu i porównaliśmy je z tymi aktualnymi. Zobacz, jak dziś prezentują się gwiazdy jednego z najpopularniejszych polskich seriali ostatnich dwóch dekad. Niektóre zmiany mogą cię naprawdę zaskoczyć.