Kamila Urzędowska w "M jak miłość". Pamiętacie, kogo grała Izabela Łęcka z nowej "Lalki"?

Kamila Urzędowska została Łęcką

"Lalka" wywołuje wiele emocji. Po wielu latach pojawił się pomysł, aby ponownie zekranizować słynną powieść... i to dwa razy! Najpierw pojawił się serial na Netfliksie, gdzie w rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Sandra Drzymalska. Zaledwie kilka tygodni później odbyła się premiera filmowej wersji. W tym przypadku Łęcką gra Kamila Urzędowska. To kolejna ważna rola w jej karierze. Wcześniej grała Jagnę w "Chłopach". Była też częścią obsady głównego komediodramatu "Ministranci". Zanim jednak zaczęła grać w najbardziej kasowych tytułach, zaczynała od telewizyjnych produkcji. Pamiętacie jej postać z "M jak miłość"?

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Kamila Urzędowska grała w "M jak miłość"

Fani serialu „M jak miłość” mogą pamiętać Kamilę Urzędowską z jej krótkiego, ale charakterystycznego epizodu w produkcji. Aktorka dołączyła do obsady w 2021 roku, wcielając się w Edytę – jedną z kobiet, które Tadeusz, grany przez Bartłomieja Nowosielskiego, poznał przez Internet. Bohaterka przyjechała do Grabiny, by spotkać się z ukochanym, i szybko zaczęła planować wspólną przyszłość. Nie zamierzała jednak ograniczać się do opieki nad sadownikiem. Zainteresowała się także jego majątkiem. Interesowna Edyta nie zagrzała jednak miejsca w serialu na długo. Urzędowska pojawiła się zaledwie w czterech odcinkach.

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Kamila Urzędowska - filmografia

Oto wybrane produkcje z udziałem Kamili Urzędowskiej: