Tłuste plamy na szybie piekarnika, zwłaszcza przypalone, są trudne do usunięcia, ale można je wyczyścić bez szorowania za pomocą domowej metody.

Regularne czyszczenie piekarnika zaraz po pieczeniu jest najskuteczniejsze, ponieważ świeże zabrudzenia są łatwiejsze do usunięcia.

Sprawdź, jak łatwo usunąć zabrudzenia dzięki domowej paście z popularnego kuchennego składnika.

Skąd biorą się uporczywe zabrudzenia na szybie piekarnika?

Pieczone mięso, zapiekanki czy warzywa potrafią narobić bałaganu nie tylko na blasze. Podczas przygotowywania potraw tłuszcz pryska na ścianki urządzenia, a także na wewnętrzną stronę drzwiczek. Wysoka temperatura sprawia, że resztki stopniowo przywierają do powierzchni. Jeśli nie wyczyścimy szyby od razu, to po kilku kolejnych pieczeniach zabrudzenia stają się znacznie bardziej uporczywe. Zamiast sięgać po ostrą gąbkę i mocno pocierać szkło, warto wypróbować metodę, która nie wymaga dużego wysiłku.

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Ta domowa pasta rozpuści tłusty osad z szyby piekarnika

Do przygotowania domowej pasty potrzebujemy sody oczyszczonej oraz niewielkiej ilości wody. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody do miseczki, a następnie stopniowo dolewać wodę, cały czas mieszając. Konsystencja powinna przypominać gęstą pastę, która nie spływa z powierzchni. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że piekarnik jest całkowicie zimny. Gotową mieszankę rozprowadzamy na zabrudzonej szybie, zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których zgromadziło się najwięcej tłuszczu. Następnie pozostawiamy ją na około 20-30 minut, aby soda mogła zadziałać na osad. Po upływie tego czasu zabrudzenia usuwamy miękką, wilgotną ściereczką. Jeśli niektóre plamy nadal są widoczne, czynność można powtórzyć. Na koniec dokładnie przecieramy szybę czystą wodą i wycieramy do sucha.

Nie czekaj, aż tłuszcz mocno się przypali, działaj od razu

Najlepsze efekty przynosi regularne czyszczenie piekarnika. Świeże zabrudzenia są zdecydowanie łatwiejsze do usunięcia niż przypalony osad. Warto więc po każdym intensywnym pieczeniu sprawdzić stan drzwiczek i reagować, zanim tłuszcz zdąży na dobre przywrzeć do szkła. Domowa pasta z sody to niedrogi sposób na wyczyszczenie szyby piekarnika. Jest tania i łatwa w przygotowaniu, a potrzebne składniki większość osób ma już w swojej szafce.

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