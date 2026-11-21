Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes GP wygrał kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Las Vegas, stanowiącego 21. z 23 rund sezonu 2026. Dwudziestoletni kierowca, który zapewnił już sobie tytuł najmłodszego w historii mistrza świata Formuły 1, zostanie przesunięty na starcie o pięć pozycji. Kara za przekroczenie limitu wymian silnika była znana od piątku, dlatego Włoch ostatecznie ruszy do rywalizacji z szóstego miejsca.

Z pierwszego pola wystartuje Holender Max Verstappen z Red Bull Racing, który w kwalifikacjach zajął drugą lokatę. Obok czterokrotnego mistrza świata na starcie ustawi się Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Obaj kierowcy zderzyli się podczas ostatniego treningu w Las Vegas, a w przeszłości dochodziło już między nimi do konfliktowych sytuacji.

Walka o wicemistrzostwo świata.

Verstappen zajmuje obecnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Russell traci do niego 17 punktów, a sam wyprzedza o zaledwie jeden punkt swojego rodaka, Lewisa Hamiltona z Ferrari. Niewielką stratę do Brytyjczyka mają także drugi kierowca Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc, oraz ustępujący mistrz globu, Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Cała piątka zachowuje szanse na wicemistrzostwo, ponieważ w trzech ostatnich wyścigach można zdobyć łącznie 75 punktów, w tym 25 za każde zwycięstwo.

Problemy Ferrari i specyfika toru.

Kwalifikacje w Las Vegas odbyły się późnym wieczorem czasu lokalnego, przy sztucznym oświetleniu i niskiej temperaturze. Sesja okazała się nieudana dla zespołu Ferrari, ponieważ żaden z jego reprezentantów nie awansował do czołowej dziesiątki.

Uliczny tor Las Vegas Strip Circuit w Paradise gości zawody od 2023 roku. Obiekt pozwala na rozwijanie prędkości do 350 km/h i jest jednym z nielicznych lewoskrętnych w kalendarzu. W dotychczasowych trzech wyścigach w tym miejscu dwukrotnie triumfował Verstappen, w tym przed rokiem, a raz zwyciężył Russell.

Wyścig o Grand Prix Las Vegas rozpocznie się w sobotę o godzinie 20.00 czasu lokalnego, co oznacza godzinę 5.00 nad ranem w niedzielę w Polsce. Z rywalizacji w Stanach Zjednoczonych kierowcy przeniosą się na Bliski Wschód. Za tydzień wystartują w Katarze, a sezon zakończy się w Abu Zabi.