W sobotę w norweskim Lillehammer odbędą się pierwsze konkursy indywidualne Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2026/2027. W kwalifikacjach dobrze wypadł Kacper Tomasiak, zajmując czwarte miejsce.

Trzykrotny medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich we Włoszech ustąpił tylko trzem reprezentantom gospodarzy: Isakowi Andreasowi Langmo, Kristofferowi Eriksenowi Sundalowi oraz Mariusowi Lindvikowi. Do zawodów awansowali ponadto 38. Jakub Wolny, 39. Maciej Kot i 43. Dawid Kubacki. Nie zakwalifikowali się 56. Paweł Wąsek i 57. Klemens Joniak.

Kwalifikacje kobiet wygrała Ingvild Synnoeve Midtskogen.

Z dwóch Polek awans wywalczyła Anna Twardosz, zajmując 35. miejsce. Kamila Karpiel była 50.

Konkurs kobiet ma się rozpocząć o godzinie 14.35. Mężczyźni przystąpią do rywalizacji o godzinie 16.50.