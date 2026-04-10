Internetowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" pełen muzycznych hitów. Do jakich viralowych utworów zatańczą uczestnicy?

Szósty odcinek aktualnej edycji "Tańca z Gwiazdami" skupi się na Internecie. Studio programu odwiedzą gwiazdy sieci, by wspierać uczestników walczących o Kryształową Kulę, ale również oprawa muzyczna będzie ściśle związana z internetowymi trendami. Produkcja zdradziła, do jakich hitów sieci zatańczą gwiazdy zarówno w dogrywce, jak i w głównej części show.

Internetowy odcinek z gwiazdami sieci. Będzie też dogrywka

Odcinek otworzy dogrywka z udziałem dwóch par, które uniknęły pożegnania z show w świątecznym wydaniu przed Wielkanocą. Los Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego oraz Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej leży w rękach jury. Następnie, siedem pozostałych w grze par weźmie udział w wyścigu o awans do kolejnego odcinka. Co ważne, każda z ośmiu par zaprosiła na widownię zaprzyjaźnioną osobę ze świata Internetu.

Wśród specjalnych gości internetowego odcinka pojawią się:

Krzysztof Stanowski – kibicujący Sebastianowi Fabijańskiemu,

Jessica Mercedes – wspierająca Gamou Falla,

Zolina – zaproszona przez Kamila Nożyńskiego,

Ewa Chodakowska – dopingująca Paulinę Gałązkę,

Kamil Szymczak – zaproszony przez Izabellę Miko,

Michał Marszal – towarzyszący Piotrowi Kędzierskiemu,

Piotr Charaziński – wspierający swojego byłego partnera, Jaspera.

"Taniec z Gwiazdami" w internetowym świecie. Te hity usłyszymy w odcinku

Internetową atmosferę wieczoru dopełni Mikołaj "Bagi" Bagiński, zwycięzca poprzedniej edycji "Dancing with the Stars". Influencer dołączy do prowadzących program! Nie zabraknie też viralowych hitów muzycznych, które są doskonale znane użytkownikom mediów społecznościowych. Jak przekazała produkcja, w niedzielnym show wybrzmią następujące utwory - dwa w dogrywce i siedem w głównej części programu:

Amy Winehouse - "Back to black"

Bill Withers - "Ain't no sunshine"

Bruno Mars i Lady Gaga - "Die with a smile"

Christina Aguilera - "Candyman"

Dua Lipa - "Training season"

Lady Gaga - "Bad romance"

Jay-Z i Alicia Keys - "Empire state of mind"

Sia - "Snowman"

Zara Larsson - "Lush life"

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

W poprzednim wydaniu tanecznego show, wyemitowanym 31 marca, decyzją sędziów i telewidzów, z rywalizacją pożegnały się aż dwie pary. Z parkietem Polsatu musiały rozstać się duety w składzie: Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski tańczący z Klaudią Rąbą.

O Kryształową Kulę walczą:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska (DOGRYWKA)

Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński (DOGRYWKA)

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Z programu odpadli natomiast:

=9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

=9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Sonda Lubisz tańczyć?