Gwiazda "Off Campus" odpowiada na krytykę widzów. Poszło o jej wiek

"Off Campus" to adaptacja poczytnych książek YA autorstwa Elle Kennedy, która zadebiutowała w Prime Video w połowie maja i szybko stała się hitem (co akurat nikogo dziwić nie powinno, bo miłośniczki romansideł to od dawna ich główna grupa docelowa). Obecnie serial może pochwalić się wynikiem aż 93% pozytywnych not od krytyków i 88% od widzów w serwisie Rotten Tomatoes.

Produkcja chwalona jest przede wszystkim za bohaterów, z którymi łatwo sympatyzować, niepowielanie toksycznych związków i progresywne podejście do przedstawiania postaci męskich - jednak da się nakręcić młodzieżowy romans, w którym panowie zachowują się jak istoty ludzkie i z szacunkiem traktują przedstawicielki płci przeciwnej. Tylko tyle i aż tyle. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, pojawiły się też głosy krytyki. Niektórym nie podoba się, że choć Hannah i Garrett są w tym samym wieku, grających ich aktorów dzieli niemal dekada.

"Off Campus" - gwiazda serialu Prime Video komentuje zarzuty widzów

Ella Bright, nasza serialowa Hannah, jest aktywna na TikToku, wie zatem jakie opinie krążą po sieci. Natrafiła na komentarze zmartwionych widzów, którym nie podoba się, że 19-latka gra w serialu dziewczynę 28-letniego aktorka (z podobną krytyką spotkał się też m.in. serial "Wednesday", gdzie Jennę Ortegę i Huntera Doohana, czyli Wednesday i Tylera, dzieli taka sama różnica wieku). Gwiazda "Off Campus" postanowiła odnieść się do tych zarzutów w podcaście "Not Skinny But Not Fat".

Rozumiem obawy ludzi, ale ani razu nie czułam się wykluczona przez to, że jestem młodsza od reszty obsady. Jesteśmy jak jedna rodzina, wszyscy byli dla mnie po prostu cudowni, a ja na planie nie mogłabym czuć się bardziej komfortowo. Naprawdę, jest w porządku - powiedziała.

"Off Campus" - o czym opowiada serial?

"Off Campus" to serial obyczajowy oparty na bestsellerowym cyklu powieści, który śledzi losy elitarnej drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w ich życiu. Bohaterowie mierzą się z miłością, złamanym sercem i odkrywaniem siebie, budując głębokie przyjaźnie i trwałe więzi, jednocześnie zmagając się z wyzwaniami związanymi z wejściem w dorosłość. Pierwszy sezon opowiada historię zmysłowego i zabawnego romansu w stylu "przeciwieństwa się przyciągają" pomiędzy cichą autorką piosenek Hannah, a gwiazdą hokeja Uniwersytetu Briar - Garrettem.

Główne role grają Ella Bright ("The Crown") i Belmont Cameli ("Saved by the Bell"), a na ekranie towarzyszą im m.in. Mika Abdalla ("Seksapil"), Antonio Cipriano ("Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny"), Jalen Thomas Brooks ("The Pitt"), Josh Heuston ("Diuna: Proroctwo") oraz Stephen Kalyn ("Motorheads").

