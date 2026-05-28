Dawniej każda klasa miała kilka dziewczynek o tym imieniu. Dziś prawie go nie słychać

- Niegdyś niezwykle popularne imię, które stanowiło klasykę i było wszechobecne w poprzednich dekadach, obecnie niemal zniknęło z list nowo narodzonych dzieci, stając się rzadkością.
- Zmieniające się preferencje rodziców, poszukujących unikalnych, krótszych lub bardziej współczesnych form, sprawiły, że to, co było kiedyś standardem, dziś jest często omijane jako przestarzałe.
- Ten przykład wyraźnie pokazuje, jak szybko trendy estetyczne i pokoleniowe wpływają na wybory imion, prowadząc do zaniku popularności nawet tych, które były synonimem bezpieczeństwa i tradycji.
- Choć imię to nadal jest powszechne wśród dorosłych, jego niemal całkowity brak wśród najmłodszych stanowi dowód na dynamikę mody imienniczej i możliwość powrotu do łask w przyszłości, lecz z nutą nostalgii.
Moda na imiona zmienia się szybciej, niż mogłoby się wydawać. To, co jeszcze niedawno było oczywistym wyborem, dziś bywa uznawane za przestarzałe lub zbyt mocno kojarzące się z poprzednimi pokoleniami. Współcześni rodzice szukają imion krótszych, bardziej międzynarodowych albo takich, które wyróżnią dziecko w grupie rówieśników.
Zobacz też: To najkrótsze imię w Polsce. Ma tylko jedną literę
Popularność imion w Polsce
Dawne szkolne pewniaki zaczynają więc znikać z list najczęściej nadawanych imion. Choć nadal noszą je tysiące dorosłych kobiet, wśród najmłodszych niemal już ich nie słychać. To wyraźny znak zmiany pokoleniowej i estetycznej, imię, które kiedyś było normą, dziś bywa postrzegane jako zbyt ciężkie lub niemodne.
To imię nadawane jest coraz rzadziej
Chodzi o imię Agnieszka. Przez wiele lat należało do ścisłej czołówki najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce. W latach 70., 80. i 90. niemal każda szkoła miała kilka Agnieszek, a zdrobnienia takie jak Aga czy Agusia były na porządku dziennym. Imię kojarzyło się z solidnością, inteligencją i spokojem, a jednocześnie miało w sobie pewną miękkość i ciepło.
Z biegiem lat Agnieszka zaczęła jednak tracić na popularności. Dla młodych rodziców brzmi dziś zbyt dorosło lub zbyt mocno przywołuje konkretne pokolenie. Coraz rzadziej pojawia się w rankingach nadawanych imion, ustępując miejsca krótszym i bardziej nowoczesnym formom. Co ciekawe, wiele kobiet noszących to imię przyznaje, że rzadko spotyka dziś małe dziewczynki o tym samym imieniu.
Agnieszka stała się przykładem imienia, które niemal zniknęło z placów zabaw i przedszkoli, choć wciąż jest bardzo obecne wśród dorosłych Polek. To dowód na to, jak silnie trendy wpływają na wybory rodziców i jak szybko nawet najpopularniejsze imiona mogą odejść w cień. Niewykluczone jednak, że za kilkanaście lat Agnieszka znów wróci do łask jako klasyczne, ponadczasowe imię z nutą nostalgii.
Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie