W 4223. odsłonie wrocławskiej produkcji lokalną społeczność obiegła informacja o ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza. Chociaż stróż prawa wyraźnie zaprzeczał, jakoby mężczyzna usłyszał jakiekolwiek zarzuty, miejscowi zrezygnowali z aktywnego angażowania się w działania poszukiwawcze. Dopiero wspólne starania wójtki Miry oraz Róży sprawiły, że zagadka zniknięcia kobiety na nowo powróciła na usta sąsiadów.

Mieszkańcy Wadlewa tracą wiarę w odnalezienie Kazanowej

Nadchodzący 4225. epizod telenoweli „Pierwsza miłość” ukaże powrót niewielkiej wsi do dawnej rutyny. Emilka oficjalnie rozpoczyna pracę w miejscowej przychodni medycznej, z kolei Kulas starannie ukrywa przed Anielą swoje ambicje związane z ponownym podejściem do egzaminu dojrzałości. Wszelkie działania wokół zaginionej Kazanowej zejdą na bardzo daleki plan. Bohaterowie zaczną godzić się z bolesną myślą, że prawda o tym nagłym zniknięciu prawdopodobnie już nigdy nie wyjdzie na światło dzienne.

Zaskakujący telefon w "Pierwszej miłości" wstrząśnie śledztwem

W wiejskiej świetlicy rozdzwoni się specjalny aparat, który uruchomiono wyłącznie do zbierania wskazówek na temat poszukiwanej. Nieznajomy rozmówca zadeklaruje posiadanie niezwykle kluczowych informacji o losach kobiety. Choć na tym etapie nie ujawni swoich personaliów ani źródeł wiedzy, jego słowa mogą zrewolucjonizować całe dochodzenie. Zaintrygowane Wadlewo znowu skupi swoją uwagę na śledztwie. Zebrane wiadomości mogą całkowicie odwrócić dotychczasowy tok myślenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniejsze, niezwykle mroczne znalezisko ukryte w lokalnej stodole.

Serial "Pierwsza miłość" - nowa emisja. Gdzie śledzić losy bohaterów?

Ta uwielbiana przez widzów produkcja stacji Polsat pojawia się na antenie od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Najnowszy 4225. odcinek zadebiutuje w środę 27 maja 2026 roku. Osoby preferujące platformy streamingowe mogą bez przeszkód nadrobić wszystkie zaległości za pośrednictwem serwisu internetowego Polsat Box Go.

O czym opowiada i kto występuje w hicie "Pierwsza miłość"

Realizowana w sercu Dolnego Śląska „Pierwsza miłość” ukazuje złożone perypetie Pawła i Marysi oraz skomplikowane problemy życiowe Alana, Kingi i ich przyjaciół. Fabuła w przemyślany sposób łączy wzruszające wątki romantyczne z brutalnymi zdradami oraz historiami czysto kryminalnymi. Format gości na ekranach telewizorów nieprzerwanie od 2004 roku, stale utrzymując potężne grono oddanych fanów.

W obsadzie serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak wcielająca się w postać Grażyny Weksler

Karol Strasburger grający rolę Karola Wekslera

Michał Koterski odgrywający Henryka „Kaśkę” Saniewskiego

Patryk Pniewski występujący jako Krystian Domański

Wojciech Błach w roli Michała Domańskiego

Ewa Jakubowicz kreująca postać Amelii Reterskiej

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak odgrywający Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk grający Jana Stańczuka

Marek Siudym w roli Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel wcielająca się w Dorotę Marską

Filip Gurłacz odgrywający Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska grająca Martę Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński występujący jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg w roli Laury Kowalik

Piotr Cyrwus odgrywający Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska wcielająca się w Lucynę Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik grająca Paulinę Sawicką

Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej

Krystian Wieczorek odgrywający Adama Biernackiego

Alan Andersz wcielający się w Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki w roli Emila Bursztyńskiego

Sylwia Sokołowska kreująca postać Liliany Błockiej

Kamilla Baar grająca Sandrę Kubicką

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed wcielająca się w Melisę

Julia Kamińska odgrywająca Maję