"Na Wspólnej". Drama z kancelarią. Darek łamie ojcu serce i łączy siły z Anetą - ZDJĘCIA

Darek i Kasia z "Na Wspólnej" wreszcie uwolnili się od psychopatki Kaliny (Katarzyna Gałązka), ale jej spektakularny upadek pozostawił po sobie zgliszcza. Tadek (Jakub Pruski) będzie kompletnie załamany, ale na nogi postawi go Daria. Największa załamka czeka jednak Zakościelnego (Dariusz Niebudek), który w 4224. odcinku wyciągnie dłoń do Darka (Michał Mikołajczak), oferując mu... kancelarię.

"Na Wspólnej" odcinki 4224 i 4225 - Darek łączy siły z Anetą, kancelaria Zakościelnego chyli się ku upadkowi

W 4224. odcinku "Na Wspólnej" Darek spotka się z Kaliną, by w imieniu Tadka wręczyć jej pozew rozwodowy. Później pójdzie do ojca, który szczerze przeprosi go za próbę wydziedziczenia w wyniku kłamstw psychopatki i zaoferuje, by przejął jego kancelarię. Żbik jednak odmówi. Utrata i Darka i Czerskiego (który, przypominamy, leży w szpitalu walcząc z guzem mózgu) doprowadzi do dramatycznej sytuacji.

W 4225. odcinku Zakościelny będzie wychodził z siebie pracując w pocie czoła, ale to nic nie da - kancelaria zacznie upadać. Zmartwiona Justyna (Magdalena Kacprzak) zwróci się do Darka z prośbą o pomoc, gdyż jej zdaniem tylko on może ocalić firmę ojca. Żbik będzie jednak nieugięty, zwłaszcza, że opracuje już swój własny plan na przyszłość - postanowi otworzyć własną kancelarię z Anetą (Dorota Krempa). Pytanie tylko, co na to Kasia (Julia Chatys)? Czy byłej żonie Darka można w ogóle ufać?

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4224 (premiera 8 czerwca)

Monika i policja jednocześnie rozgryzają Krupskiego?! Monika prosi mamę Fiony, żeby wspólnie nagrały podcast o hejcie, przez który cierpią ich dzieci. Cieślikowa jest umówiona z matką Mirelli, dziewczyny która oskarżyła Damiana o pedofilię. Kobieta przyznaje, że grozi im eksmisja - a pomoc obiecał… senator Krupski! W zamian za zeznania, którymi ukarzą pedofila… W czasie kiedy Monika namawia kobietę do złożenia zeznań, policja zgarnia Mirellę! Machina rozwodowa rusza - Bergowie i ich dzieci bardzo cierpią... Jarek i Eliza mają spotkanie z kuratorką, która towarzyszyła im od początku tworzenia rodziny zastępczej. Kobieta jest zasmucona rozwodem Bergów… Jednak gdy słyszy, że chcą nadal być rodzicami Juniora i Hani, obiecuje pomoc. Ale przede wszystkim prosi, żeby jak najszybciej porozmawiali z dziećmi. Bergowie rozpoczynają najtrudniejszą rozmowę w ich życiu… Kalina dostaje pozew rozwodowy a Żbik... kancelarię?! Kasia prosi Darię, żeby wsparła Tadka, który jest w rozsypce. Dziedzicówna odwiedza go w kancelarii - przyjacielska rozmowa wiele daje młodemu Zakościelnemu... Tymczasem Żbik spotyka się z Kaliną - przekazuje jej w imieniu Tadeusza pozew rozwodowy! Jakiś czas później Andrzej przeprasza syna, że mu nie wierzył w sprawie Kaliny i chciał go wydziedziczyć. Chce by Darek… przejął jego kancelarię!

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4225 (premiera 9 czerwca)

Eliza ma wyrzuty sumienia a Jarek jest o nią… zazdrosny?! Eliza się zamartwia - przerażona Hania boi się, że trafi do domu dziecka. Junior jest wściekły na mamę - nie wyobraża sobie powrotu do niej, bo nie może nawet na nią patrzeć! Tymczasem Jarek spotyka Sylwię, która mówi mu, że kochanek Elizy wylądował w szpitalu i Bergowa go odwiedza. Jarek jest wściekły! Zakościelny chce zamknąć rodzinną kancelarię - tylko Darek może go powstrzymać! Zakościelny jest załamany - sam nie daje rady w kancelarii i traci kolejnych klientów. Myśli o zakończeniu działalności. Wsparcie Tadka nic nie daje… Justyna martwi się o męża widząc, ile na siebie bierze. W końcu Zakościelna i jej syn decydują się przyjść do Żbika i przekonać go do powrotu. On jednak rozmawia o otwarciu wspólnej kancelarii z... Anetą! Igor wściekły - Julka żebrze o kasę u jego matki! Igor szuka pracy. Córka prosi, żeby nie przebierał w ofertach - muszą z czegoś żyć! Nowak uspokaja Julkę - ma oszczędności, jednak muszą przystopować z wydatkami. Zawiedziona dziewczyna uderza do babci. Wyciąga od Ewy pieniądze sugerując, że w domu ich brakuje. Daje wszystko Leonowi. Tymczasem przerażona Ewa dzwoni do syna - dlaczego Igor nie alarmuje, że żyje z rodziną w nędzy?!

