Wsyp 2 łyżki do doniczki ze storczykiem. Błyskawicznie wypuści nowe pąki

Spis treści Jak uratować marniejącego storczyka?

Zastanawiasz się, dlaczego twoja orchidea nie kwitnie pomimo odpowiedniej opieki? To dość powszechny kłopot, na który łatwo można zaradzić.

Poznaj prosty trik z wykorzystaniem kuchennego składnika, który szybko postawi roślinę na nogi.

Dwie łyżki pewnej znanej przyprawy wystarczą, aby storczyk znowu zaczął zachwycać pięknymi pąkami.

Jak uratować marniejącego storczyka?

Dla wielu miłośników zieleni brak storczyków na parapecie jest wręcz nie do pomyślenia. Te kwiaty od dawna królują w polskich domach. Choć w naturze występuje około 30 tysięcy gatunków, w uprawie domowej spotykamy zaledwie ułamek z nich. Najchętniej wybieraną odmianą w naszym kraju jest bez wątpienia Phalaenopsis, nazywany również ćmówką. Wyróżnia się on nie tylko imponującymi kwiatami, ale także stosunkowo niskimi wymaganiami, co sprawia, że jest bardzo przystępny dla początkujących. Przy prawidłowej opiece potrafi zakwitać nawet w chłodniejszych, zimowych miesiącach.

Kluczem do sukcesu w uprawie orchidei jest odpowiednio dobrane podłoże, właściwe podlewanie oraz regularne nawożenie. Rośliny te wymagają lekkiej i przepuszczalnej mieszanki z dobrym drenażem, który zapobiega zatrzymywaniu wody – najczęstszej przyczynie gnicia ich delikatnego systemu korzeniowego. Zadaniem drenażu jest stworzenie warunków zbliżonych do naturalnych, gdzie korzenie mają dostęp zarówno do wilgoci, jak i powietrza. Niezbędna jest do tego doniczka z dziurkami na dnie. Tradycyjna ziemia kwiatowa absolutnie się tu nie sprawdzi, ponieważ jest zbyt ciężka. Najlepiej używać specjalnego podłoża składającego się z kory sosnowej, włókna kokosowego, keramzytu lub perlitu. Taka mieszanka zapewnia odpowiednią cyrkulację. Sadząc storczyka, należy zwrócić uwagę, aby korzenie swobodnie rozkładały się w luźnym podłożu, co ułatwi odpływ nadmiaru wody.

Czasami jednak, mimo naszych najlepszych chęci, roślina zaczyna podupadać na zdrowiu. W takich momentach z pomocą przychodzi nawóz ratunkowy, który błyskawicznie dostarczy niezbędnych składników odżywczych, stymulując wzrost korzeni i pędów. Doskonałym rozwiązaniem w takiej kryzysowej sytuacji okazuje się granulowany czosnek. Ta powszechnie stosowana w kuchni przyprawa może zadziałać jak silna odżywka. Należy wysypać zaledwie dwie łyżki czosnku na wierzch podłoża w doniczce i delikatnie wymieszać. Czosnek posiada właściwości antybakteryjne, skutecznie chroniąc roślinę przed infekcjami, a także zapobiega rozwojowi pleśni i procesom gnilnym. Jego zastosowanie wzmacnia kondycję storczyka i pobudza go do obfitego kwitnienia. Aby cieszyć się zdrowymi i zielonymi liśćmi, wystarczy aplikować tę domową mieszankę maksymalnie raz w miesiącu.

Jak przesadzić storczyk Phalaenopsis?