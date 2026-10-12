I cyk, kolejny polski serial na horyzoncie. Tym razem Borys Szyc wywoła "Bunt" w więzieniu

Gdy w 1989 roku Polska zachłystuje się wolnością, w zepchniętych na margines więzieniach wybucha największy bunt w powojennej Europie. W inspirowanym tymi wydarzeniami serialu "Bunt" w reżyserii Mateusza Rakowicza i Marka Lechkiego, w centrum brutalnego konfliktu stają Borys Szyc i Filip Pławiak. Wcielają się w role byłych współwięźniów, którzy próbują powstrzymać rozlew krwi, znajdując się po dwóch stronach więziennego muru.

To one znęcały się nad Carrie White. Josie Totah (Tina) i Alison Thornton (Chris) opowiadają nam o motywacjach swoich bohaterek| Wywiady ESKA

"Bunt" - Borys Szyc i Filip Pławiak w nowym polskim serialu Netflixa

Reagan (Borys Szyc) i Janek (Filip Pławiak) to dawni współwięźniowie, którzy łączą siły, aby wywalczyć amnestię dla osadzonych i ostudzić narastające napięcie między skazanymi a strażnikami.

Szyc i Pławiak odgrywają na ekranie wielowymiarowy konflikt swoich bohaterów, którzy mierzą się z piętnem wspólnej przeszłości. Balansują na cienkiej granicy między dawną lojalnością, zemstą a brutalną walką o przetrwanie.

W serialu "Bunt" Borys Szyc i Filip Pławiak występują w rolach byłych współwięźniów, którzy po latach stają po przeciwnych stronach konfliktu. Akcja inspirowana jest największym buntem więziennym w powojennej Europie, do którego doszło w 1989 roku, w czasie gdy Polska przechodziła gwałtowne zmiany polityczne. Bohaterowie próbują powstrzymać rozlew krwi, balansując między lojalnością, zemstą i walką o przetrwanie, jednocześnie mierząc się ze wspólną przeszłością oraz decyzjami, które doprowadziły ich do tego dramatycznego momentu - czytamy w oficjalnym opisie zaprezentowanym przez Netflixa.

PRZECZYTAJ TEŻ: Pokonał "Lalkę" i jeden z najlepszych tytułów Netflixa. Ten serial oglądają teraz wszyscy

"Bunt" - premiera

Za reżyserię sześcioodcinkowego dramatu więziennego Bunt odpowiadają Mateusz Rakowicz i Marek Lechki, a scenariusz napisali Łukasz Bluszcz i Marcin Kubawski. Premiera serialu "Bunt" jeszcze w tym roku w Netflixie, dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. (informacja prasowa)

"Bunt" - teaser

PRZECZYTAJ TEŻ: "Magda M." wróci z nowymi odcinkami? Katarzyna Bujakiewicz wskazuje istotną przeszkodę