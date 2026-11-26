„Barwy szczęścia” - odcinek 3451, emisja 30.11.2026

Karolina dochodzi do wniosku, że za zniszczeniem jej referencji stoi Bruno. Kiedy niespodziewanie odzywa się Bolesławski, zamożny gość hotelu, kobieta uznaje, że los podsuwa jej narzędzie nacisku. Szybko układa plan i chce wykorzystać ten kontakt do szantażu, licząc, że w ten sposób zyska przewagę nad mężem.

Natalia nie zamierza bezczynnie przyglądać się temu, co dzieje się z Michałem. Prosi Łukasza, by pomógł jej działać jak detektyw i wesprzeć starania o wyciągnięcie mężczyzny z aresztu. Tolek tymczasem szykuje się do mediacji rozwodowych i próbuje zachować spokój przed ważnym spotkaniem. Niespodziewanie wszystko komplikuje Irena, która zjawia się u Basi i błaga męża, żeby do niej wrócił. To wyraźnie burzy jego opanowanie.

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„Barwy szczęścia” - odcinek 3452, emisja 01.12.2026

Do celi, w której przebywają Cezary i Michał, trafia Waldi. Nowy współosadzony od początku zachowuje się agresywnie, więc atmosfera za kratami szybko robi się ciężka. Jakby tego było mało, pojawia się kolejny cios. Rawicz dostaje od Natalii pozew rozwodowy, a ta wiadomość jeszcze bardziej pogarsza nastroje i odbiera wszystkim resztki spokoju.

Poza aresztem Emilka bez większych obaw podchodzi do egzaminu ósmoklasisty. Zupełnie inaczej reaguje Emil, który mimo korepetycji u Kacpra wpada w panikę na myśl o porażce. Stres wyraźnie bierze nad nim górę. Równolegle Tolek siada do rozmów z Ireną i mediatorką. Nie ma już wątpliwości, czego chce, i jasno pokazuje, że zależy mu na definitywnym zakończeniu małżeństwa.

„Barwy szczęścia” - odcinek 3453, emisja 02.12.2026

Za kratami robi się jeszcze trudniej, gdy do celi Michała i Cezarego zostaje przeniesiony Waldi. Mężczyzna jest krewki i od razu wprowadza nerwową atmosferę. Nastroje dodatkowo siadają, kiedy do Rawicza dociera pozew o rozwód złożony przez Natalię. W takich okolicznościach o spokój trudno komukolwiek.

W tym samym czasie Emilka wchodzi na egzamin ósmoklasisty z dużą pewnością siebie. Jej brat przeżywa to znacznie mocniej - Emil, choć korzystał z lekcji u Kacpra, boi się niepowodzenia i nie potrafi opanować stresu. Tolek z kolei stawia się na spotkaniu z Ireną oraz mediatorką. Idzie tam z jasnym planem i zamierza doprowadzić do ostatecznego rozwodu.

„Barwy szczęścia” - odcinek 3454, emisja 03.12.2026

Karolina słyszy od Bruna, że jej powrót do hotelu wcale nie został przez niego zaakceptowany. To wystarcza, by ich małżeński konflikt znów wybuchł z pełną siłą. Napięcie między nimi błyskawicznie rośnie, a spór na nowo się zaostrza.

Kasia zaczyna poważnie drżeć o Ksawerego. Chłopak spędza czas w mieście w towarzystwie, które wydaje się niebezpieczne i budzi jej duży niepokój. Równocześnie Rawiczowa przekazuje uwięzionemu Cezaremu wiadomość, że Natalia jest sama. Ważny trop pojawia się też w sprawie ataku na Michała: mecenas Zwoleńska prowadzi Majaka do miejsca, gdzie ukryto nóż związany z napaścią, a potem prosi Marcina o pomoc.

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"Barwy szczęścia" - odcinek 3455, emisja 04.12.2026

Majak zdobywa ważny dowód w sprawie napaści na Michała – zabezpiecza nóż i odkrywa, że całe zajście widział bezdomny mężczyzna. Natalia zauważa, że Lea wciąż tęskni za Cezarym. Tymczasem Rawicz w szczerej rozmowie z Kwiatkowskim przyznaje, że nie może pogodzić się z utratą rodziny.

Karolina wykorzystuje chorobę Bruna jako okazję do powrotu do hotelu. Z kolei Ksawery, który doznał poparzeń podczas niebezpiecznego wyzwania, popełnia poważny błąd podczas przyjmowania leków.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI