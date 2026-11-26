Przypomnijmy: w 529. odcinku serialu "La Promesa" Manuel wyznał rodzinie, że jest z Janą, czym wprawił domowników pałacu w osłupienie. Alonso próbował odwieść go od ślubu, lecz syn nie zamierzał ustąpić i był gotów porzucić tytuł oraz przywileje. Lope namawiał Verę do szczerości, a Martina poprosiła, by mogła zostać w La Promesie.

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„La Promesa” - odcinek 530, emisja 30.11.2026

Maria nie potrafi uwolnić się od wyrzutów sumienia. Dochodzi do wniosku, że to przez jej zapiski markiza odkryła prawdę o Janie i Manuelu, a z czasem zaczyna też podejrzewać, kto mógł podsunąć pani zeszyt. W innej części pałacu Catalina otwarcie opowiada Pelayowi o tym, co łączyło ją z Adrianem. Równocześnie markiz i markiza szukają sposobu, by skłonić syna do porzucenia planów ślubnych.

Curro przestaje kluczyć i odsłania przed bratem, kim naprawdę jest Julia. Sama dziewczyna spotyka się z Manuelem i wraca w rozmowie do sprawy Paca. Vera decyduje się na trudne wyznanie i mówi matce, że pieniądze po kradzieży przepadły. Na koniec wybucha jeszcze konflikt między Santosem a jego ojcem - młody mężczyzna zarzuca mu niechęć do jego bliskości z Petrą.

„La Promesa” - odcinek 531, emisja 01.12.2026

Manuel nie zamierza się cofnąć i wyraźnie uspokaja Janę, że sprzeciw rodziców nie zmieni jego decyzji o ślubie. Presja rośnie także wokół Very. Księżna bierze na cel Lopego i próbuje nakłonić go, by zakończył tę relację, zanim sprawy zajdą dalej. Ta rozmowa stawia go w bardzo trudnym położeniu.

W tym czasie Matilde przestaje ukrywać, kim jest naprawdę. W szczerej rozmowie z Martiną wyjawia zarówno swoją tożsamość, jak i powód pojawienia się w La Promesie. María niespodziewanie odwołuje spotkanie z Salvadorem, a Santos otwiera się przed Petrą i wraca do bolesnej historii rodzinnej. Wyjawia jej, że to gruźlica odebrała mu matkę.

„La Promesa” - odcinek 532, emisja 02.12.2026

Jana podejmuje próbę rozmowy z Cruz, licząc na choćby częściowe porozumienie. Zamiast tego spotyka się z ostrym osądem, bo zostaje posądzona o kierowanie się wyłącznie własnym interesem. Chwilę później Manuel ponownie staje naprzeciw rodziców i jasno daje im do zrozumienia, że nie zamierza wycofać się ze ślubu.

W służbie Petra bez litości wytyka Marcelowi kolejne potknięcia przy pracy. Równolegle rozwija się ważny wątek Cataliny. Kobieta zwraca się do Pelaya z prośbą, by uznał jej dziecko, lecz odpowiedź nie przynosi oczekiwanego spokoju. Pelayo naciska bowiem, aby powiedziała o ciąży mężczyźnie, który jest prawdziwym ojcem.

„La Promesa” - odcinek 533, emisja 03.12.2026

Cruz kieruje uwagę Margarity na konsekwencje planowanego ślubu. Uświadamia jej, że po zamążpójściu to Ayala mógłby rozdawać karty w sprawie jej części majątku związanego z La Promesą. Ta perspektywa rzuca nowe światło na jej decyzję. W tym samym czasie Curro nie potrafi uwolnić się od poczucia winy i wciąż wraca myślami do śmierci Paca.

Petra dzieli się z Santosem tym, co udało jej się usłyszeć na temat okoliczności odejścia jego matki. Napięcie rośnie jeszcze bardziej, gdy sierżant Burdina pojawia się, by zatrzymać Manuela. Osobne wyznanie składa Teresa - przyznaje Maríi, że Marcelo nie jest dla niej obcą osobą, lecz jej bratem.

„La promesa - pałac tajemnic” - quiz o serialu. Odpowiedz na pytania i sprawdź, ile pamiętasz Pytanie 1 z 12 Pierwszy odcinek serialu związany jest ze ślubem: Manuela Tomasa Alonso Następne pytanie

„La Promesa” - odcinek 534, emisja 04.12.2026

Po aresztowaniu Manuel składa zeznania i przyznaje, że proponował Gregoriowi pieniądze. Wokół Curra narasta za to inny problem. Martina zaczyna obawiać się, że jego coraz wyraźniejsza więź z Matilde może odbić się na ich relacji i podważyć to, co ich łączy.

Lorenzo przygląda się wizytom księżnej de Carril i dochodzi do wniosku, że za tymi spotkaniami może kryć się coś więcej. Santos słyszy od Ricarda zapewnienie, że Rómulo pomylił się, mówiąc o przyczynie śmierci jego matki. Na koniec Margarita podejmuje znaczącą decyzję i odwołuje przymiarkę sukni ślubnej.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI