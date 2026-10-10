"Magda M." wróci z nowymi odcinkami? Katarzyna Bujakiewicz wskazuje istotną przeszkodę

Katarzyna Bujakiewicz gra teraz w "Zmorze" - nowym polskim serialu HBO Max - ale dla wielu widzów na zawsze pozostanie charakterną Mariolką z "Magdy M.". Czy byłaby skora wrócić, gdyby serial otrzymał zielone światło nakręcenie kolejnego sezonu? W rozmowie z Eską przyznaje, że tak, ale stawia konkretny warunek - i wskazuje istotną przeszkodę.

Katarzyna Bujakiewicz o powrocie "Magdy M."

Wiemy, że "Magda M." doczekała się oficjalnej kontynuacji, ale nie w formie serialu. Jedenaście lat po zakończeniu emisji główny scenarzysta, Radosław Figura, wydał książkę " Magda M. Ciąg dalszy nastąpił", która trzy lata później doczekała się sequela pt. "Magda M. Słoneczna strona". Obie nigdy nie trafiły jednak na ekran, a zapytana o ewentualny powrót do roli Magdy Joanna Brodzik przyznała, że wiele puzzli musiałoby wskoczyć na właściwe miejsce, by przystała na taką propozycję. - Musiałoby to być naprawdę całe morze pozytywnych i sprzyjających czynników, bo dwa razy dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Zwłaszcza takiej fajnej - powiedziała aktorka w rozmowie z Julią Buczek z Super Expressu w marcu ubiegłego roku.

A co na to Katarzyna Bujakiewicz? Serialowa Mariolka przyznaje, że ciepło wspomina czasy "Magdy M." i z chęcią wróciłaby na plan, ale pod warunkiem, że spotkałaby na nim całą ekipę.

- Czytałam książkę Radka Figury i cieszę się, że powstała ta kontynuacja [...]. Moi koledzy mają różne podejście, ale ja dla tego towarzystwa, dla tej ekipy, dlatego co tam po prostu magicznego się wydarzyło, to jakby była taka propozycja, to ja jestem.

- rzekła w naszej niedawnej rozmowie. Dodała jednak, że sporą przeszkodą byłyby oczekiwania widzów, które przez ostatnie lata urosły do niebotycznych rozmiarów. - Zawsze byśmy się mierzyli z tym, czy daliśmy radę - skwitowała.

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"Magda M." - o serialu

"Magda M." była serialem prawniczym, traktującym o losach młodych, ambitnych prawników pracujących w Warszawie. Epicentrum wydarzeń stanowił jednak wątek romantyczny - skomplikowanej i trudnej miłości tytułowej Magdy Miłowicz (Joanna Brodzik) i Piotra Korzeckiego (Paweł Małaszyński).

Główną obsadę, oprócz Brodzik i Małaszyńskiego tworzyli Katarzyna Bujakiewicz, Bartłomiej Kasprzykowski, Daria Widawska, Katarzyna Herman, Szymon Bobrowski, Bartłomiej Świderski, Krzysztof Stelmaszyk, Ewa Kasprzyk oraz Jacek Braciak. "Magdę M." obejrzycie obecnie w Playerze i HBO Max.