Odciski palców pogrążą Halila w 99. odcinku „Splątanych losów”

Halil pozostanie w rękach policji po aresztowaniu pod zarzutem zabójstwa Remziego. Funkcjonariusze będą mieli przeciwko niemu konkretny dowód. Na miejscu zbrodni znaleziono bowiem jego odciski palców, co dodatkowo skomplikuje jego sytuację. Podczas przesłuchania Halil będzie zaprzeczał, że zabił Remziego. Nie przyzna się do popełnienia przestępstwa, choć okoliczności będą działały na jego niekorzyść. Przypomnijmy, że w 96. odcinku serialu Halil sam znalazł ciało Remziego. Zabrał wtedy z jego biura zdjęcia rodzinne oraz list dotyczący Ceylana. Nie przewidział, że bezdomny świadek uzna go za mordercę. W 98. odcinku policja zatrzymała Halila, a wiadomość o jego aresztowaniu doprowadziła Ayfer do omdlenia. Teraz mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z poważnymi konsekwencjami podejrzeń, które na nim ciążą.

Münevver zatrudni prawniczkę dla Halila w 99. odcinku „Splątanych losów”

Münevver nie zamierza pozostawić Halila bez pomocy. Postanowi wynająć najlepszą prawniczkę, która zajmie się jego obroną. Będzie chciała zrobić wszystko, by mężczyzna nie został niesłusznie skazany za zabójstwo Remziego. Jej decyzja nie uspokoi jednak Ayfer. Nadal będzie obwiniała Münevver o problemy swojego męża. Zamiast docenić starania nestorki rodu, ponownie skieruje przeciwko niej pretensje. Konflikt między kobietami ma już dłuższą historię. Ayfer od dawna uważa, że Münevver ingeruje w życie jej rodziny i przyczynia się do kolejnych kłopotów Halila. Tym razem sytuacja będzie szczególnie trudna, ponieważ mężczyzna przebywa w areszcie, a jego przyszłość pozostaje niepewna.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 99. odcinka

Odcinek 99. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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