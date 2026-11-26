Halil zostanie aresztowany w 98. odcinku „Splątanych losów”. Ayfer zemdleje
Policja będzie kontynuować śledztwo w sprawie śmierci Remziego. Komisarz Serkan zatrzyma bezdomnego, który wcześniej uciekał przed nim z miejsca zbrodni. Mężczyzna może okazać się ważnym świadkiem, ponieważ widział Halila w okolicach miejsca, w którym znaleziono ciało Remziego. Tymczasem rano funkcjonariusze przyjadą do Halila i aresztują go pod zarzutem zabójstwa. Przypomnijmy, że w 96. odcinku serialu Halil znalazł ciało Remziego, a następnie zabrał z jego biura rodzinne zdjęcia oraz list dotyczący Ceylana. Nie wiedział jednak, że bezdomny, który pojawił się na miejscu zbrodni, uzna go za sprawcę morderstwa. Wiadomość o zatrzymaniu męża dotrze do Ayfer. Nie poradzi sobie z emocjami i zemdleje. Elmas przyniesie informację o aresztowaniu do rezydencji, a Cetin natychmiast postanowi pojechać na komisariat.
Ezgi zgodzi się pomóc Tahsinowi w 98. odcinku „Splątanych losów”
Niepokojące wydarzenia będą rozgrywać się również wokół Yasemin. Ezgi spotka się z Tahsinem i obieca mu pomoc w odnalezieniu matki oraz siostry dziewczyny. Mężczyzna od dawna próbuje dotrzeć do Pakize i Mine, a odnalezienie ich jest dla niego szczególnie ważne. Ezgi będzie miała własny powód, by zaangażować się w tę sprawę. Jest zazdrosna o Yasemin i nie potrafi zaakceptować jej relacji z Burakiem. Wcześniej próbowała już zaszkodzić rywalce, a teraz postanowi wykorzystać zainteresowanie Tahsina jej rodziną. Tymczasem Cetin, który w 95. odcinku wrócił do Stambułu, będzie musiał zmierzyć się z kolejnym rodzinnym kryzysem. Aresztowanie Halila sprawi, że sytuacja w rezydencji stanie się jeszcze trudniejsza.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 98. odcinka
Odcinek 98. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar