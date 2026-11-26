Halil zostanie aresztowany w 98. odcinku „Splątanych losów”. Ayfer zemdleje

Policja będzie kontynuować śledztwo w sprawie śmierci Remziego. Komisarz Serkan zatrzyma bezdomnego, który wcześniej uciekał przed nim z miejsca zbrodni. Mężczyzna może okazać się ważnym świadkiem, ponieważ widział Halila w okolicach miejsca, w którym znaleziono ciało Remziego. Tymczasem rano funkcjonariusze przyjadą do Halila i aresztują go pod zarzutem zabójstwa. Przypomnijmy, że w 96. odcinku serialu Halil znalazł ciało Remziego, a następnie zabrał z jego biura rodzinne zdjęcia oraz list dotyczący Ceylana. Nie wiedział jednak, że bezdomny, który pojawił się na miejscu zbrodni, uzna go za sprawcę morderstwa. Wiadomość o zatrzymaniu męża dotrze do Ayfer. Nie poradzi sobie z emocjami i zemdleje. Elmas przyniesie informację o aresztowaniu do rezydencji, a Cetin natychmiast postanowi pojechać na komisariat.

Ezgi zgodzi się pomóc Tahsinowi w 98. odcinku „Splątanych losów”

Niepokojące wydarzenia będą rozgrywać się również wokół Yasemin. Ezgi spotka się z Tahsinem i obieca mu pomoc w odnalezieniu matki oraz siostry dziewczyny. Mężczyzna od dawna próbuje dotrzeć do Pakize i Mine, a odnalezienie ich jest dla niego szczególnie ważne. Ezgi będzie miała własny powód, by zaangażować się w tę sprawę. Jest zazdrosna o Yasemin i nie potrafi zaakceptować jej relacji z Burakiem. Wcześniej próbowała już zaszkodzić rywalce, a teraz postanowi wykorzystać zainteresowanie Tahsina jej rodziną. Tymczasem Cetin, który w 95. odcinku wrócił do Stambułu, będzie musiał zmierzyć się z kolejnym rodzinnym kryzysem. Aresztowanie Halila sprawi, że sytuacja w rezydencji stanie się jeszcze trudniejsza.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 98. odcinka

Odcinek 98. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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