To będzie "poruszające wyznanie wiary w siłę kina". Pedro Almodóvar wraca z najbardziej osobistym filmem w karierze

Nowy film Pedro Almodóvara wkrótce w kinach

Dał światu takie perełki jak "Wszystko o mojej matce", "Ból i blask" oraz "Skóra, w której żyję" (to wciąż jeden z najlepszych dreszczowców, jakie w życiu działam), a już wkrótce zaprezentuje "Gorzkie święta" - dzieło bardzo osobiste, obiecujące wszystko, za co pokochaliśmy twórczość hiszpańskiego reżysera: namiętność, intensywne kolory, przewrotny humor i pełnokrwiste postaci, które wymykają się prostym schematom.

Najlepsze historie miłosne to te z tragicznym zakończeniem? Rozmawiamy z obsadą "Trio" | Wywiad ESKA

"Gorzkie święta" - o czym opowie film?

"Gorzkie święta" to pierwszy od 5 lat hiszpańskojęzyczny film Pedro Almodóvara. Główną bohaterką jest tu czterdziestoletnia Elza (Bárbara Lennie), która po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie pozwalając sobie na żałobę. Dopiero atak paniki zmusza ją do zatrzymania się i wyruszenia w podróż, która stanie się konfrontacją z przeszłością, utraconymi relacjami i niespełnionymi pragnieniami. Z przypadkowych spotkań, emocjonalnych zwrotów i splatających się życiorysów Almodóvar tka opowieść o tym, jak pamięć, fikcja i pragnienie nieustannie przepisują nasze życie. Za polską dystrybucję odpowiada Gutek Film, który obiecuje, że "Almodóvar składa tu poruszające wyznanie wiary w siłę kina, pamięci i narracji".

PRZECZYTAJ TEŻ: "1670". Widziałam 3. sezon i nie mam dobrych wieści - RECENZJA

"Gorzkie święta" - kiedy premiera?

W obsadzie znaleźli się aktorzy i aktorki znani z wcześniejszych filmów reżysera: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Victoria Luengo, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit oraz jedna z najważniejszych muz Almodóvara - Rossy de Palma. Polska premiera "Gorzkich świąt" odbędzie się już 28 sierpnia.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Ted Lasso" wrócił. 4. sezon jest jak odgrzewany kotlet z dyskontu, który przeleżał na półce ostatnie trzy lata - RECENZJA

"Gorzkie święta" - zwiastun filmu